تنتظر مولود برج "الثور"من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني بداية أسبوع متعثرة

مهنيًا: بداية اسبوع متقلب حاذر من مواجهة او اشتباك وكن متحفظاً جداً خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في مواجهة برجك من العقرب ما يعني سكون وترقب الانتظار والتأجيل سيدا الموقف. قد يدفعك هذا الامر الى الإنزواء والانطواء او ربما الوقوع في بحيرة من اللامبالاة والاخفاق. تتبدل الظروف لمصلحتك فتعيش فترة غنية وحافلة بالتقدم والنجاح وتؤكد نسبة نجاحك وخطواتك وجهودك مع وجود القمر في برج القوس بحيث تجد الحلول وتفتح امامك الابواب وتكون الطريق سالكة ومليئة بالايجابيات التي ستأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة. تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج الجدي يومي الاربعاء والخميس انها الايام المثالية لكي تتقدم بطلباتك وحتى تحدث تغييرات تحلم بها كما ستنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق فتتصرف بروح القادر والمنتصر، وتباشر بما هو أساسي أو مغاير تماماً لتوجهاتك السابقة.لكن بالرغم من كل هذه الايجابيات سوف تدخل في مرحلة متقلبة متشنجة وضاغطة مع وصول الشمس والقمر الجديد الى برج الدلو يوم الجمعة الذي يتنافر مع اورانوس من برجك وقد يفرض عليك اجواء عامة دقيقة وتوتر في مسار عملك كما ان وجود عطارد في الدلو ايضا يعرقل بعض المفاوضات والاتصالات ويولد بعض الفوضى في مستندات تحتاجها او اوراق تبحث عنها باتصار اسبوع متطلب تكثر فيه المسؤوليات فمن الأفضل عدم الاتكال على الحظ والصدفة.

عاطفيًا: تعيش شغفا كبيرا في هذا الاسبوع الرائع تحصد خلاله تعاطف الكثيرين معك ولا سيما الحبيب او الشريك. تملك القدرة على التحرك كما تريد، ولن تسمح لأحد بأن يستغلك. فلا رادع لعواطفك حالياً فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك هائلة تهتم بوضعك العاطفي وعلاقاتك الحميمة وتسيطر على علاقاتك بشكل مدهش تحت تاثير كوكب الحب المتنقل في برج الحوت الصديق فتبرز نجماً في محيطك وقد تلتقي بالشريك المنشود للعازب الظروف الحالية تدفعك إلى اعادة النظر في وضعك وربما لتتخذ قراراً مصيريا كخطوبة او ارتباط رسمي.

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