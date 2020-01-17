تنتظر مولود برج "الحمل"من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني انفراجات كبيرة

مهنيًا: تطل هذا الاسبوع على انفراجات كبيرة وارتياح كما ان شخصيتك القوية وقدراتك الكبيرة وارادتك الصلبة تساعدك على على المواجهة بحيث تشكل لك هذه المرحلة تحولاًّ كبيراً في حياتك، فترتاح من معاكسة الشمس من برج الجدي فتطوي صفحة متقلبة من حياتك لتبدأ اخرى اكثر نشاطًا وحيويّة، يناسبك موقع القمر من العقرب يومي السبت والاحد فتشعر بالحماسة وتستعيد الثقة بنفسك، وبغضّ النظر عن عمرك وجنسك تتحمس للجديد كذلك سوف تتوضح الامور تحت تاثير القمر من برج القوس الصديق يومي الاثنين والثلاثاء ما يجعلك تخوض مجالات تقنية أو مفاوضات وسط بعض المجموعات أو التنظيمات. وربما تتيح لك هذه الفترة مجالاً للانخراط في السلك السياسي إذا شئت. ترتاح من المسؤوليات الصعبة وتحكم السيطرة على أوضاعك وتستعيد السيطرة على إدارة شؤونك بكل جدارة وثقة بالنفس بالرغم من الاجواء الايجابية يجب ان تحذر التاثيرات الضاغطة والسلبية من القمر في مواجهة برجك من الجدي يومي الاربعاء والخميس وابتعد عن الجدال حول مسائل مهنية او مالية لا ترفع صوتك ولا تتذمر حاذر التقصير والاهمال.تتبدل الاوضاع الفكية مع انتقال القمر الجديد والشمس الى برج الدلو يوم الجمعة ما يجعلك تتلقى عرضاً مغرياً أو اقتراحاً لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب فلا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع ولا تخش من المطالبة بحقوقك، فقد تجد الآذان المصغية وترى أن الجهود التي بذلتها من أجل تحسين أوضاعك المالية والمهنية تأتي ثمارها ابتداء من الآن.

عاطفيا: لا تتوقع اسبوع رومنسي رغم ان الصداقات تكون مزدهرة جداً قد تتاخر الاحلام وتتبدل بعض الخطط والمشروعات وقد تصاب بالاحباط نتيجة التأخير والبلبلة ومراوحة المكان كما ينذر الفلك ببعض المتاعب العاطفية مع وجود الزهرة في الحوت المواجه لبرجك ، تبدو غير مطمئن إلى سير العلاقات وتعبّر عن عدم رضاك بأسلوب أو بآخر. قد تضطرّك الظروف إلى اتخاذ اتجاه جديد وطريقة مغايرة في تعاطيك مع الحبيب قد تتأرجح بين الشغف والحب من جهة، والتخلّي واللامبالاة من جهة أخرى

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