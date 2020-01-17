تهدد بارتفاع الكوليسترول زيادة الوزن.. 5 أنواع ضارة من السلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يحرص البعض على تناول السلطات على اختلاف أنواعها اعتقادا منهم أنها من أفضل الأطعمة المفيدة للصحة، وتقوية المناعة، ورفع معدل الحرق، ولكن الحقيقة ليست كذلك.

فليس كل أنواع السلطات تفيد الصحة، فهناك منهم ما تضر الصحة وتتسبب في أضرار صحية متعددة كارتفاع الكوليسترول، زيادة الوزن، وفوائدها من عدمها تعود في المقام الأول إلى مكونات طبق السلطة، والتعرف على الأنواع الضارة اضغط هنا.