بعد زيادة وزنه.. القط "بازوكا" يبدأ رحلة الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

بدأ قط يدعى "بازوكا" في اتباع نظام غذائي "دايت" بعدما وصل وزنه إلى 35 رطل "15.91 كجم"، بحسب ما أوضحت صحيفة "Mirror" البريطانية.

وتم وضع القط في منزل جديد بعد وفاة مالكه، مع رعاة جدد تابعون لجمعية (SPCA) في بلفاست أيرلندا.

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ويرجع السبب في زيادة وزن القط بهذه الطريقة إلى أن مالكه كان يعاني من الخرف، فكان يعيد ملئ طبق الطعام أمام القط باستمرار.

ويعد هذا القط واحد من أثقل القطط وزنًا داخل مركز الرعاية الجديد، ويحتاج إلى فقدان 17 رطل (8 كجم) من وزنه حتى يصل إلى وزنه الصحي.

وقالت المتحدثة دارسي فاندرسليك: "قد تستغرق العملية ستة أشهر أو أكثر، ويعتمد الأمر حقًا على مقدار التمرينات التي يقوم بها.