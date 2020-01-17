بفستان أسود مكشوف.. سيرين عبد النور: "المنبهرون بالمظاهر يرحلون"

شاركت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأحدث جلسات تصويرها خلال تواجدها بدبي.

وظهرت الفنانة بفستان أسود طويل "أوف شولدر" بأكمام، مكشوف من جهة الصدر، بذيل طويل، مع تسريحة شعر ويفي، كما اعتمدت على المكياج السموكي، وأحمر شفاة صريح، مع أقراط ألماسية كبيرة.

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وعلقت الفنانة على الصور: "‫ويبقى معك من رأى الجمال في روحك أما المنبهرون بالمظاهر فيرحلون تباعاً‬".

ومؤخرًا انتقدت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، إطلالة الفنانة، حيث نشرت فيديو لسيرين خلال أحدث فاعلية شاركت بها، لتنتقد فستانها.

وكتبت مي العيدان، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في تعليقها على الفيديو، "سيرين عبدالنور شو هالفستان شو ظل ماطلع للحين.. الفستان متأكدة مو شاريته من لانجري".