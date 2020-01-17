ميجان ماركل تواجه والدها في المحكمة العليا

بشكل صادم، قد تجد ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، نفسها لأول مرة وجهًا لوجه مع والدها توماس.

وأفادت وثائق للمحكمة العليا بأن توماس ماركل، والد "ميجان"، يمكن أن يشهد ضدها في معركتها القانونية مع جريدة "ميل أون صنداي".

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، فإن "ميجان" تقاضي الصحيفة وشركتها الأم "أسوشيتد نيوزبيبر"، وتتّهمها بنشر رسالة خاصة قد كتبتها إلى والدها في الأسابيع التي سبقت زواجها من الأمير هاري.

من جهته يرى محامو "ميجان"، أن نشر الرسالة هو استخدام للمعلومات الخاصة، وانتهاك حقوق النشر، وخرق قانون حماية البيانات، الا أنه من جانبها ترفض صحيفة "ميل أون صنداي"، كلّ هذه الادعاءات، وستناقش موضوع طباعة مقتطفات الرسالة على أنّه مبرّر، فهناك مصلحة عامة ومشروعة في العلاقات الشخصية لأفراد الأسرة المالكة.

Advertisements

وبناءً على كل ذلك، فإن القضية ستصل إلى المحكمة، ويمكن استدعاء كل من "ميجان" ووالدها للإدلاء بشهادتهما، وكما ذكر "موقع مترو"، فإن السيد "ماركل" سيكون مستعدا لمواجهتها في المحكمة.

في سياق آخر، قررت "دوقة ساسكس"، ميغان ماركل، عدم العيش في بريطانيا مجددا، بعد أزمة إعلانها هي وزوجها الأمير البريطاني هاري، التخلّي عن صفتهما الملكية، وذلك بحسب ما كشفه صديق مقرب لها، وقال صديق "ماركل"، الذي لم يفصح عن اسمه، إنها لن تتخذ من بريطانيا موطنا لها.

وأوضح الصديق المقرب من "دوقة ساسكس"، في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هي لا ترغب في تنشئة ابنها آرتشي في بريطانيا، ولا تريد أن تقوم برحلات منها وإليها، وإنما ستكتفي بالقيام بزيارات مطولة لها".

وكشف صديق "ميجان"، أنها كانت تحظى بحياة "بائسة" في بريطانيا.