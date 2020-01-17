فساتين سهرة مع الأكمام المنسدلة مستوحاه من النجمات العربيات

تتألق العديد من النجمات العربيات باجمل فساتين سهرة فاخرة مع الاكمام المنسدلة، خصوصًا مع مشاهدة أجمل الصيحات والقصات الفاخرة التي تضفي المزيد من التألق على اطلالاتهن. فاليوم اختاري هذه القصات الملكية لتكون اساسية في اختياراتك، من خلال الصور التي اخترناها لك، واكبي على خطى النجمات العرب أجمل فساتين سهرة فاخرة مع الاكمام المنسدلة.

اختاري لسهراتك المقبلة فساتين سهرة فاخرة خصوصًا مع الاكمام المنسدلة والملكية التي تضفي المزيد من التميز والسحر على القطعة. فانتقي بأسلوب نجوى كرم فستان سهرة زهري مع الخطوط الفضية وقصة الاكمام الطوبلة المطرزة من توقيع Rami Kadi. بدورها ارتدت سيرين عبدالنور فستان أحمر مفرغ مع التطريز البراق والتول الى جانب الاكمام الطويلة والمزخرفة من توقيع Zuhair Murad.

أما النجمة يارا فتألقت بفستان نيلي فاخر مع الزخرفات المطرزة والاكمام الشفافة الطويلة من دارLa Bourjoisie، واختارت نوال الزغبي فستان أزرق مع الشك والاكمام الطويلة من التول توقيع نور شويحنة Nour Chouihna. ولفتنا اطلالة بلقيس بفستان زهري مع الاكمام الطويلة والبليسيه من دار Alex Perry وتألق النجمة سميرة سعيد بفستان نيلي مع الاكمام الطويلة والتول من دارLa Bourjoisie.

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