فيديو.. رغم حملها في الشهر الـ6.. أليكس مورجان تلعب كرة القدم باحترافية

تلعب إليكس مورغان، في المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، كما أنها واحدة من عضوات نادي أورلاندو برايد، وحاليا هي حامل في الشهر الـ6، ورغم ذلك تواصل تمريناتها الرياضية.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر مرونة "أليكس" الكبيرة في الملعب وخلال التمرينات، حيث أظهر الفيديو قيام نجمة المنتخب الأمريكي، بحركات رياضية صعبة ولكن بسهولة بالغة.

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المقطع المصور انتشر على نطاق واسع، وأشاد رواد "تويتر"، بمهارة "أليكس"، البالغة من العمر 30 عاما، خلال التمرين وخاصة مع كونها حاملا.

يذكر أن أليكس مورجان، ولدت في مدينة دياموند بار، لوس أنجليس، كاليفورنيا، عام 1989، ولعبت لفريق مدرستها الثانوية، وبعدها في فريق جامعة كاليفورنيا، ثم على صعيد كاليفورنيا والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2007 و2008.

واختيرت "مورجان" للعب مع المنتحب الأمريكي في كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة 2008.