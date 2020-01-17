صور.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها الـ40

في جو من البهجة والسعادة، احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أمس، بعيد ميلادها الـ40، والذي يوافق يوم 16 يناير.

وشارك مع "ياسمين" في عيد ميلادها، عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، على رأسهم إنجي علي، وحلا شيحة، وأحمد رزق، وأحمد حلمي، والسقا، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وكندة علوش.

ارتدت ياسمين عبدالعزيز، للاحتفال بعيد ميلادها، فستانا من اللون الأسود في ذهبي، قصير وعليه كولون أسود شفاف.

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يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ40، مع أصدقائها وأهلها.