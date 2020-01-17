الامارات | «كنز» يساعد على إنقاص الوزن.. في هذا الشاي النادر

شكرا لقرائتكم خبر عن «كنز» يساعد على إنقاص الوزن.. في هذا الشاي النادر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت مجلة بريجيت الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن الشاي الأبيض الذي يعد من أندر أنواع الشاي يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ معتبرة أنه يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات ويساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وأوضحت المجلة أن الشاي الأبيض، الذي تعود أصوله إلى الصين، غني بفيتامين B1 المهم لصحة الأعصاب، ومركب «كاتيشين»، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا.

كما يزخر الشاي الأبيض بالمعادن كالحديد والزنك والكالسيوم والصوديوم، والتي تدعم الأيض وتساعد على النمو وبناء الدم.

ويشتمل الشاي الأبيض أيضاً على مركبات «البوليفينولات»، التي تساعد على إنقاص الوزن؛ إذ إنها تساعد الخلايا الدهنية على تخزين الدهون بشكل أقل.