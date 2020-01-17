أغرب محتويات حقائب المسافرين بالمطارات.. منها عيون بشرية و200 عقرب حي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

على الرغم من الإجراءات المشدّدة والقواعد الصارمة في أمن ومراقبة المطارات حول العالم، إلا أنّ ذلك لا يمنع بعض الركاب من تهريب بضائع ممنوعة، وصلت في بعض الأحيان لتهريب أطفال، بأساليب وحيل لا تخطر على بال أحد. وهناك قائمة بأغرب الأشياء التي حاول الركاب تهريبها عبر المطارات، ولعل آخرها تهرب 200 عقرب حي.

- 200 عقرب

وقعت هذه الحادثة في مطار باندارنيك الدولي في مدينة كولمبو، حيث قُبض على مسافر صيني لمحاولته تهريب 200 عقرب حي، خارج سريلانكا، متوجهاً إلى مدينة غوانزو بجنوب الصين، واكتشفت السلطات العقارب الحية في حقيبته وكانت مخبأة بداخل 7 صناديق بلاستيكية.

يذكر أن العقارب يتم استخدامها في الطب الصيني التقليدي التي يزعم الممارسون أنه يمكن أن يساعد في تخفيف الألم في العضلات والأعصاب.

- طائر السنونو

في عام 2014، قُبض على رجل صيني في مدينة كولمبو أثناء محاولته تهريب أعشاش طائر السنونو التي تقدر بقيمة 50 ألف دولار.

- طفل رضيع بحقيبة السفر

احتجزت الفلبين سيدة أمريكية مسافرة بعد محاولتها لتهريب رضيع يبلغ عمره 6 أيام فقط داخل حقيبة يدها، مدعية أنها عمة الرضيع ولم يكن لديها أي وثائق سفر للرضيع.

- يرقات مجففة

في عام 2013، تم ضبط عشرات الآلاف من اليرقات المجففة الملفوفة في كيس بلاستيكي ومحشوة في أربعة أكياس من الخيش موجودة بداخل حقيبة مسافر من بروكينا فاسو إلى مطار جاتويك.

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- ثعابين

حاولت امرأة من ستوكهولم في السويد بمحاولة تهريب ما يقرب من 75 ثعبانا صغيرا في ملابسها.

- حرباء

في عام 2002، تمكنت مراهقة من السفر من دبي إلى مانشستر مصطحبة حرباء على رأسها محاولة التهريب كانت سهلة نظرًا إلى أن الحرباء بدت كقبعة بالنسبة لرجال الأمن لقدرتها على التمويه، ولكن تم اكتشاف الأمر عندما أخرجت الحرباء لسانها داخل الطائرة وأصابت المسافرين بالرعب.

- عيون بشرية

من العناصر الغريبة التي حاول البعض تهريبها داخل المطارات أيضاً، 10 كرات لعيون بشرية عائمة في مرطبان عُثر عليها مع مسافر في مطار ستانستيد عام 2007.

- رجل ملفوف بهواتف آيفون

وقعت الحادثة في الصين عام 2014، عندما لاحظ أمن المطار أن هناك شيء غريب عند عبور الراكب عبر جهاز كاشف المعادن، وأُلقي القبض على الراكب حيث يربط على جسده أكثر من 90 هاتفا ذكيا، ومعظمهم هواتف آيفون، في محاولة لتهريبهم عبر أمن المطارات. وكانت تقدر قيمة هذه الهواتف بـ 50 ألف دولار.

- أسماك استوائية

اشتبه المسؤولون في مطار ملبورن براكب كانت تنبعث من ملابسه أصوات مياه، قبل القيام بتفتيشه، وعقب التنفتيش وجد أنه يرتدي ملابس مصممة خصيصاً لتخزين مجموعة من الأسماك الاستوائية، تحمل 15 حاوية منفصلة، وبها 51 سمكة فردية.