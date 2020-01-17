12 نصيحة تحميك من طقس متقلب خلال 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وفق ما ذكر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن هناك "تقلبات جوية" يصحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة ومن الممكن أن تصل إلى شمال الصعيد وذلك خلال 72 ساعة مقبلة.

وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة يستدعي الاستعداد الجيد، لتجنب الإصابة بالمشاكل الصحية، وقدّم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عدة نصائح حول هذا الأمر.

1- احرص على عصير ليمون طازج مرتين يوميًا ومعلقة زيت زيتون على معدة فارغة قبل الغداء.

2- تناول طبق سلطة خضراء فيه جزر وخيار وجرجير وفلفل، ومن الفاكهة أكثر من البرتقال والجوافة.

3- للأشخاص غير المصابين بالسكري، عليهم تناول معلقة عسل نحل في الصباح يوميًا خلال هذه الفترة وحتى الشتاء.

4- احرص على ارتداء الملابس الثقيلة بشكل تدريجي مثل الكم الطويل ثم الأثقل وهكذا.

5- احرص على عدم تعرض الصغار وكبار السن ومرضي الحساسية للخروج في الأجواء المتقلبة خاصة المتربة مع ضرورة الإكثار من شرب المياه وتناول السلطات الخضراء الطازجة يوميًا والاستحمام دائمًا بصابون الجلسرين.

Advertisements

6- في حال حدوث التهابات جلدية عليك اللجوء لغسول الكلامينا كملطف للجلد وتناول مضادات الهستامين.

نصائح يقدمها الدكتور أحمد ممدوح استشاري الأمراض الصدرية والحساسية لـ"الخليج 365" لتجنب انتقال عدوى نزلات البرد والأنفلونزا

7- الحرص على غسيل اليدين بشكل مستمر للتخلص من الجراثيم.

8- تقليل الاختلاط بالمريض خلال ظهور أعراض الأنفلونزا، وتجنب لمس متعلقاته الخاصة لعدم انتقال العدوى.

9- تناول المشروبات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وخاصة الزنجبيل خلال فترة إصابة أحد أفراد الأسرة بنزلات البرد.

10- تناول الأطعمة الصحية والفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية ومنها الجوافة والبرتقال.

11- الإكثار من شرب السوائل والماء.

12- عدم الحصول على قدر كافِ من النوم "أقل من 7 ساعات" يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا 3 أضعاف.