تسريحات شعر ترند ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - تسريحات شعر ربيع وصيف 2020 بحسب موقع انستقرام، ستكون مليئة بالاكسسوارات وحبات اللولو والضفائر والألوان، ما يعني أنّ ربيعًا حيويًّا بانتظارنا. وإذا كنتِ تعتقدين أنّ موضة التسعينيات انتهت في عام 2020 فأنتِ مخطئة، بل عادت الموديلات نفسها تقريبًا. الضفائر عائدة بقوّة، كذلك الكعكة، وتسريحات شعر قديمة. الصور التي نراها تبشّر بعجقة صاخبة من الموديلات البسيطة لكن اللافتة، وهذا ما لاحظناه خلال عروض أسبوع الموضة، حيث تعرّفنا إلى مئات التسريحات الجديدة. من بين هذه التسريحات، اخترنا توب ترند كي نسهّل عليكِ البحث:

ترند ربيع 2020: الجدايل الصغيرة

الضفيرتان في مقدمة الوجه ترند 2020



الضفيرتان الصغيرتان في مقدمة الوجه ترند هذا الربيع، حيث يتم تسريح الشعر مع قليل من التموّجات. يُفضل أن يكون لون الشعر فاقعًا من مشتقات البرتقالي، مع خليط بسيط من الأحمر الأرجواني، ليضيف اطلالة شبابية تشبه الموسم المقبل. الجدايل تُترك من دون اكسسوارات أو ربط أو أيّة عقدة، كما يلاحظ في الصورة أعلاه.

إقرأي ايضاً: صبغات شعر للعروس الجريئة من وحي نجمات العالم

ترند ربيع 2020 : كعكة فوضوية واكسسوارات

الكعكة



عصبات الرأس الكبيرة والمبطّنة التي انتشرت عام 2019، ستختفي في موسم الربيع، فاسحة بالمجال أمام الترند الجديد: الاكسسوارات الناعمة والنادرة. التسريحة بسيطة، مرّري طوقًا من الساتان على شعركِ، وعلّقيه حول رقبتكِ. قومي بربط شعركِ على شكل كعكة فوضوية.

إقرأي أيضاً: تسريحات شعر زندايا... أتجرؤين عليها؟

ترند ربيع 2020: خصلات ملوّنة

الخصلات الملوّنة ترند



اللون الوردي كان ترند في 2019 ، وهو مستمر في موسم ربيع 2020 . لذا، لن تشعري أنّه يتطلب جرأة بعد الآن، فقد تعوّد الناس عليه. لا ننصحكِ بصبغ هذا اللون في المنزل، إذ يمكن أن تخفقي في خلط الألوان.

Advertisements

ترند ربيع 2020 : اللؤلؤ

اللؤلؤ ترند هذا الربيع



اللؤلو عاد إلى منصات عروض الأزياء ضمن عرض Andrew Gn. حبات اللؤلؤ لا شك تضيف أناقة مفرطة على طلتكِ خلال السهرات.

ترند ربيع 2020 : أمشاط الثمانينيات

الأمشاط تعود هذا الموسم



إذا كنتِ بحاجة إلى دليل إضافي على أنّ حقبة الثمانينيات والتسعينيات تستحوذ على اتجاهات شعر ربيع 2020 ، ما عليكِ سوى إلقاء نظرة على عرض Tory Burch، كي تلاحظي عودة الأمشاط على ستيل اللايدي ديانا..

ترند ربيع 2020: الكعكة نصف الملتوية

الكعكة على اعلى الراس



وفقًا لعرض آنا سوي، الكعكة نصف الملتوية ترند لشعر ربيع 2020. كي تجربي تسريحة الشعر: اِفصلي شعركِ من الأذن إلى الأذن، ثم قسّمي القسم لأسفل في الوسط، وامسكي الشعر على كل جانب من جانبكِ. قومي بلفّ كل قسم إلى الداخل، من خط شعركِ، ثم ضعيه في مكانه ، ثم لفّي الأطراف إلى كعكة في أعلى رأسكِ ، ثم ضعيها في مكانها مرة أخرى.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>