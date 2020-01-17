كيفيه استخدام كريم التمويه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - سواء كنت تواظبين على تطبيق المكياج بشكل يومي أو بشكل نادر، لا بد أنك بحاجة الى استخدام كريم التمويه الذي يعد مستحضراً مهماً يجمع بين العناية بالبشرة وبين وضع المكياج، حيث يعمل على تنعيم البشرة ومنحها مظهراً شاباً، ويساعد في تمويه وإخفاء كافة عيوب البشرة.

وفي هذا المقال، نرصد لك كيفية استخدام كريم التمويه، ومعلومات أخرى متعلقة بهذا المستحضر.



ما هو كريم التمويه في المكياج؟

كريم التمويه في المكياج

كريم التمويه هو أحد مستحضرات المكياج متعددة الاستخدامات، فهو من جهة يعتني بالبشرة حيث يكافح الشيخوخة والتجاعيد ويعمل على ترطيبها، ومن جهة أخرى يساعد في تغطية عيوب البشرة، مثل الندوب والحروق والنمش والبقع الداكنة والاحمرار، إضافة الى الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين. وبالتالي، يمكن استخدام كريم التمويه كخطوة وسيطة بين روتين العناية بالبشرة المعتاد وعملية وضع المكياج على البشرة، كقاعدة تضمن توحيد لون البشرة وتنعيمها. يشابه كريم التمويه في تركيبته كريم الأساس مضافاً إليه أكسيد التيتانيوم، وذلك لتعزيز قدرته على تغطية البشرة وإخفاء العيوب بشكل مثالي، كما يشتمل على الدهون والشمع والزيوت التي تجعل قوامه صلباً بعض الشيء. هذا ويتوافر كريم التمويه بألوان باهتة كالأصفر والزيتوني والبيج، ليلائم درجات البشرة كافة.

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كيفية استخدام كريم التمويه

كيفية تطبيق كريم التمويه

يتوافر كريم التمويه في أنابيب صغيرة الحجم، ويتم استخدامه من خلال وضع طبقة رقيقة جداً منه على كامل الوجه، مع التركيز التي المناطق التي تعتريها الشوائب والعيوب وتحتاج الى التصحيح والتمويه، مثل جانبي الأنف والجبهة والخطوط الدقيقة حول العينين، إضافة الى المناطق القريبة من الأذن. في البداية، قومي بتدفئة نقطة واحدة من كريم التمويه بين أصابعك قبل توزيعه على كامل الوجه، وذلك من الأعلى الى الأسفل، بحركات هادئة باستخدام أطراف الأصابع.

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علاقة كريم التمويه بلون البشرة

كريم التمويه ولون البشرة

لا يرتبط كريم التمويه بلون أو نوع البشرة، لذلك بإمكان جميع النساء استخدامه بغض النظر عن لون ونوع بشرتهن. لكنه في الأساس موجه بشكل خاص الى النساء في سن الـ30 الى 50 سنة. وإذا كنت ممن لا يرغبن في تطبيق المكياج بشكل يومي، بإمكانك اعتماد كريم التمويه كخطوة أخيرة للعناية بالبشرة بعد الانتهاء من وضع كريم الترطيب، وذلك بهدف توحيد لون البشرة ومنحها لمعاناً خفيفاً، وتمويه التجاعيد والخطوط الدقيقة. ويتم استخدامه إما على كامل الوجه أو على مناطق معينة من الوجه، وذلك وفق حاجات بشرتك.

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