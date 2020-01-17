العناية بالرقبة.. نصائح وخلطات طبيعية لعُنق جذاب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - من الأخطاء الجمالية الأكثر شيوعاً والتي تقع بها النساء عامةً هو عدم العناية بالرقبة، إذ يسقط منهنّ سهوًا ضرورة الاهتمام بهذه المنطقة والتي تحتاج أصلًا إلى عناية بالبشرة مضاعفة نظرًا إلى أنّ الجلد الموجود أسفل الذقن حساس جدًّا، كما أنه معرض مثل بشرة الوجه وبنفس القدر للتضرر من أشعة الشمس والبقع العمرية والهبوط والتجاعيد بمرور الوقت.

نقدم لكِ في ما يلي بعض النصائح و الخلطات الطبيعية للعناية بالعنق للحد اسمرار الرقبة وترهل الجلد أو وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

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نصائح العناية بالرقبة

العناية بالرقبة



- تنظيف الرقبة: اغسلي الرقبة مرّة يومياً واستعملي ليفة خشنة لفركها، كما عليكِ أن تستخدمي منظف بشرة الوجه على الرقبة. مع تجنب استعمال الأنواع القاسية من الصابون على تلك المنطقة.

- تدليك الرقبة: التدليك هو أمر ضروري للرقبة ويجنّبها ترهّلات الجلد، مع ضرورة اعتماد الإتجاه الصحيح لتدليك الرقبة من خلال استعمال راحة اليدين من الأسفل لأعلى في حركات رأسية. لا تقومي أبدا بتدليك الرقبة في حركات دائرية أو من الأعلى للأسفل.

مع الملاحظة أنّ الإفراط في تدليك الرقبة قد يتسبب في إرهاق البشرة. لذلك، ينصح بألا تزيد فترة تدليك الرقبة عن 10-15 دقيقة مع استقطاع فترة للراحة بين كل دقيقتين.

- تقشير الرقبة: استعملي مقشر لطيف للبشرة وقومي بعمل حركات لأعلى لمدّة لا تزيد عن 2-5 دقيقة.

- استخدام الكريم الواقي من الشمس على تلك المنطقة لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة التي قد تتسبب في اسمرارها. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم كريم مرطب مع فيتامينE للعناية بالرقبة.

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- إزالة المكياج: من الضروري جدا إزالة بقايا المكياج في منطقة الرقبة حيث لا تختلف أبدا عن بشرة الوجه، فهي تحتوي على مسام من الممكن أن تتسبب بقايا الماكياج في انسدادها، ما يؤدي مع الوقت إلى رقبة داكنة ومترهلة.

-عدم الجلوس والرأس منحنٍ إلى أسفل.

- المشي بطريقة صحيحة، بحيث تكون الرقبة مشدودة إلى أعلى والظهر مستقيم.

- عدم النوم على وسادة عالية.

- عدم إرهاق العنق بوضع سلاسل كبيرة الحجم وذات وزن ثقيل، إضافة أنّ المعادن تسبّب حساسيّة في الجلد نتيجة العرق.

- استعمال الزيوت الطبيعية التي تساعد على تجديد خلايا البشرة. زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت البابونج، زيت الخروع وزيت الورد.

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خلطات طبيعية لـ العناية بالرقبة



وصفة الألوافيرا

العناية بالرقبة



المكونات:

ملعقة كبيرة من هلام الصبار



الطريقة:

يدلك العنق بجل الصبار، ويترك لمده 10 دقائق.

يشطف العنق بالماء.

يكرر هذا العلاج كل يوم للحصول على نتائج أفضل.

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وصفة خل التفاح

العناية بالرقبة



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح

4 ملعقة كبيرة من الماء



الطريقة:

يخلط المكونان معا.

بقطعة قطن يتم تدليك الرقبة بهذا المحلول.

يترك لمده 10 دقائق، ثم يشطف بالماء.

يكرر هذا العلاج يوميا.



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وصفة الكركم

العناية بالرقبة



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الحمص الناعم

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

رشة من الكركم



الطريقة:

يخلط جميع المكونات جيدا للحصول على عجينة يسهل تطبيقها.

يضع هذا الخليط على الرقبة ويترك لمده 15 دقيقة أو حتى يجف تماما.

يشطف العنق بالماء الفاتر.

يكرر هذا العلاج مرتين في الأسبوع.

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