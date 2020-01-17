كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - عوامل كثيرة تتسبب بمشكلتي الشعر الخفيف والرقيق. بعض هذه العوامل ناتج عن مشكلات صحيّة وبعضها الآخر له علاقة بممارسات خاطئة، تؤدي إلى إضعاف فروة الرأس وتساقط الشعر، وتبطئ نموّه بشكل ملحوظ.



العوامل الصحيّة



اضطرابات في الغدة الدرقية سواء بفرط إفراز هرموناتها أو قصورها. وتظهر نتائج هذه المشكلة على الشعر بعد بضعة أشهر.

الأمراض النسائية وتحديداً تكيّس المبايض.

خلل في هرمونات الجسم لا سيّما خلال فترة الحمل وفترة انقطاع الطمس.

فقر الدم ونقص الفيتامينات كالحديد والزنك ومجموعات الفيتامين B.

التعب والتوتّر اللذان يتسبّبان بإفراز هرمون الكورتيزول والأدرينالين وبالتالي يؤثرا سلباً في جذور الشعر.

تابعي المزيد: تسريحات شعر رائجة لذوات الوجه الدائري



ممارسات خاطئة



استخدام مجفّف الشعر الكهربائي بشكل مفرط.

الإكثار من تلوين الشعر واستخدام صبغات تحتوي على عناصر كيميائية.

الاستحمام بالماء الساخن الذي يعمل على إزالة الزيوت الطبيعية في الشعر ويعرّضه للجفاف والتقصّف.

استخدام شامبو غير مناسب لنوع الشعر ما يعيق عملية نموّه بشكل صحيّ.

استخدام الفرشاة البلاستيكية لتمشيط الشعر والتي تؤدي إلى تلفه.

تابعي المزيد: أبرز ألوان الشعر ترند 2020



أفضل أنواع الشامبوهات للشعر الخفيف والرقيق



شامبو Matrix Biolage Advanced Full Density

شامبو Matrix Biolage Advanced Full Density



يمنح الشعر سماكة ويجعله يبدو كثيفاً، غنيّ بمادة البيوتين وPCA من الزنك ومزيج Gluco-Omega، ينظف الشعر بلطف عن طريق إزالة شوائب التي تؤدي إلى انسداد المسام ويساعد في تخفيف مشكلة تساقط الشعر بنسبة 95%.



شامبو L’Oréal Ever Pure Sulfate/Free Volume Shampoo

شامبو L’Oréal Ever Pure Sulfate/Free Volume Shampoo



غنيّ بخلاصة زهرة اللوتس ينعش الشعر ويزيد حجمه، خالٍ من الكبريت والأملاح التي تؤدي إلى تلف فروة الرأس.



شامبو Nioxin Scalp Optimizing Cleanser

شامبو Nioxin Scalp Optimizing Cleanser



بفضل تركيبته المغذية، يساعد هذا الشامبو في تنظيف الشعر وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي حمايتها من الإلتهابات وتعزيز نموّ الشعر بشكل سريع وصحيّ.

Advertisements



شامبو OGX Thick&Full Biotin&Collagen

شامبو OGX Thick&Full Biotin&Collagen



غنيّ بالبيوتين الكولاجين Provitamin B7، يساعد هذا الشامبو في منح الشعر سماكة أكثر وينشّط الدورة الدموية ويحمي فروة الرأس من التلف.



شامبو Kérastase Densifique

شامبو Kérastase Densifique



مجموعة Densifique هي ابتكار علامة كيرستاز الخاصة بالشعر الخفيف. تتميّز بمكوّناتها التي تساعد في تكثيف الشعر بما فيها حمض الهيالورونيك وIntl-Cyclane الذي يعمل على تطويل الشعر وترطيبه.



شامبو ORIBE Gold Lust

شامبو ORIBE Gold Lust



يحتوي شامبو أوريبي على زيوت طبيعية مغذّية مثل زيت السرو والأرغان والماراكوجا، تساعد في تعزيز قوّة الشعر وتحميه من التقصّف والتساقط.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: أفضل ماسك للشعر المصبوغ من الوصفات الطبيعية