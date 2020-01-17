روتين العناية بالقدمين في فصل الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - تعاني الأقدام بشكل يومي ضغطاً كبيراً نتيجة ملامستها الأرض وانتعال الأحذية غير المريحة، ما يؤدي إلى فقدان الجلد مرونته وإصابة الكعوب بالجفاف والتشقّقات. وهذه المشكلة تتفاقم في فصل الشتاء بسبب الطقس البارد والرطوبة المنخفضة، وخسارة الجسم السوائل بسرعة كبيرة.

يحافظ روتين العناية بالقدمين خلال فصل الشتاء، على صحتهما. كما يحميهما من التشقّقات التي تهدّد البشرة بشكل مستمر.

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انقعي قدميك

Heel Genus Soap&Glory



ثابري على هذه العملية يومياً قبل الخلود إلى النوم. فبعد انقضاء يوم كامل من الوقوف والسير وانتعال الأحذية. تحتاج الرجلين إلى بعض الاهتمام من خلال حمّام ساخن من الماء والملح الخشن الذي يساعد في تنشيط الدورة الدموية، أو مع الزيوت الطبيعية التي تمنحهما ملمساً ناعماً وانتعاشاً.



قشرّي قدميك

Bliss Aloe Leaf&Peppermint Foot Cream



يؤدي تراكم الجلد الميّت والخشن إلى الشعور بالألم والانزعاج، وتتفاقم هذه المشكلة خلال فصل الشتاء. استخدمي كريماً مقشراً من مجموعة مستحضرات العناية بالقدمين التي تقدّمها العلامات التجارية العالمية، أو بإمكانك أن تحضّري مقشراً من مكوّنات طبيعية في المنزل، لتتخلّصي من الجلد الميّت.



رطّبي قدميك

Vaseline Cracked Heel Rescue



ولا يقتصر الأمر على استخدام كريمات الترطيب فحسب، بل عليك أن تشربي الكثير من الماء لأن ترطيب البشرة يبدأ من داخل الجسم. كما أن استخدام بعض الأقنعة المغذّية، الطبيعية أو التي تصنّعها العلامات التجارية، تساهم في الحفاظ على نعومة البشرة وحمايتها من التشقّقات.

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تجنّبي الكعوب العالية

CeraVe Renewing SA Foot Cream



ينصح أطباء الجلد بتجنّب انتعال الكعوب العالية لفترات طويلة لأنها تؤثر في الدورة الدموية في الجسم وبالتالي تزيد احتمال إصابة الجلد عند منطقة الكعب بالترهّل كما تعرّضه للجفاف والتشقّق. وهذا لا يعني أن الأحذية المسطّحة هي الحلّ المثالي، إنما عليك أن تختاري الكعوب المتوسّطة التي تمنحك راحة في المشي وتجنّبك آلام الكعوب وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية في صحة الجلد.

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