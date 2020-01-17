ما سر اختيار دنيا سمير غانم للأزياء البراقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - لاحظنا كيف ازداد اهتمام دنيا سمير غانم بالموضة في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد خسارتها للوزن، وقد أصبحنا نراها في إطلالات مميزة تجمع فيها بين الأناقة والعصرية، لكن لاحظنا أيضاَ أنها أصبحت ميالة لاعتماد تصاميم الأزياء المصنوعة من الأقمشة البراقة، لمختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية، حيث شاهدناها في بيجاما رياضية من الترتر الفضي، كما شاهدناها في فساتين وأزياء سواريه لامعة. فما هو سر اختيار دنيا سمير غانم للأزياء البراقة؟



بدلة براقة باللون الأسود اعتمدتها دنيا سمير غانم:

دنيا سمير غانم في بدلة براقة باللون الأسود





شاهدنا دنيا سمير غانم في أحدث إطلالاتها، وقد اختارت بدلة رسمية باللون الأسود مصنوعة من قماش التويد البراق ومؤلفة من جاكيت بليزر قصير مزين بصفي أزرار ذهبية، وبنطلون بقصة أرجل واسعة من الأعلى وضيقة عند الكاحل، وقد أكملت اللوك بتوب باللون الأسود وحذاء كعب عال بتصميم كلاسيكي وحزام على الخصر.





جمبسوت باللون الفضي اختارته دنيا سمير غانم:

دنيا سمير غانم في جمبسوت باللون الفضي



شاهدنا كثيرات من النجمات هذا العام في موديلات الجمبسوت المختلفة، ومؤخراً رصدنا إطلالة لـ دنيا سمير غانم في جمبسوت براق باللون الفضي مصنوع من قماش الميتالك الذي يوحي بالعصرية، بقصة ناعمة مع أكمام طويلة وأرجل واسعة وصل طولها حد الكاحل، وقد نسقت معه حذاء أسود كعب عال.



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فستان قصير من الترتر البراق اختارته دنيا سمير غانم:

دنيا سمير غانم في فستان قصير من الترتر البنفسجي



من يتابع إطلالات دنيا سمير غانم يلاحظ على الفور أنها في الفترة الماضية كانت ميالة لاعتماد الفساتين القصيرة بألوان وقصّات مختلفة، وهنا اختارت فستانا قصيرا من الترتر البراق بدرجات اللون البنفسجي الفاتح، وقد نسقت معه حذاء كعب عال من البلاستيك الشفاف.



إطلالات دنيا سمير غانم في الأزياء البراقة مؤخراً، وقد اختارتها لمختلف المناسبات. شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بالتنسيقات التي اعتمدتها دنيا.

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