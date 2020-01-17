سيلينا غوميز تخطف الأنظار بعدد من الإطلالات منذ بداية عام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - على ما يبدو فإنّ سيلينا غوميز Selena Gomez عاقدة العزم على اعتماد اطلالات مميزة ولافتة في عام 2020، حيث ومنذ بداية السنة رأيناها في مناسبات مختلفة اختارت فيها تصميمات أزياء متنوعة، منها العصري ومنها الأنثوي الفاخر، وقد لفتت الأنظار بهذه الخيارات، وبدت فيها مشرقة ومتألقة، ومن الواضح أنها ترغب في استعادة نشاطها في العام الجديد، بعد الفترات الصعبة التي مرّت فيها في الأعوام الماضية.

وإليكِ بعض أبرز الاطلالات التي اختارتها سيلينا منذ بداية العالم الى اليوم.



اطلالة مريحة كاجوال في الجينز نسقتها سيلينا غوميز:

لوك شبابي في الجينز نسقته سلينا غوميز





شاهدنا سيلينا غوميز Selena Gomez وقد اعتمدت اطلالة كاجوال ذات طابع عملي وأنيق، وقد اختارت فيها بنطلون جينز أزرق بقصة أرجل واسعة، نسقت معه توب ياقة عالية باللون البيج، وأكملت اللوك بحذاء وشنطة يد باللون العسلي، وأقراط ذهبية بارزة.





بدلة رسمية باللون البني اختارتها سيلينا غوميز:

اعتمدت سيلينا غوميز بدلة باللون البني



شاهدنا الكثيرات من النجمات في البدلة الرسمية التي تُعتبر من أبرز صيحات الموضة، وها هي سيلينا غوميز Selena Gomez تنضم إلى القائمة باختيارها للبدلة الرسمية لاطلالة صباحية مؤخرًا، بقصة أنيقة باللون البني، وقد نسقت من تحتها توب من اللون نفسه، وحذاءً بكعب عالٍ من الجلد، وأقراطًا ذهبية ناعمة.

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سيلينا غوميز في اطلالة من جيفنشي:

اطلالة من جيفنشي اعتمدتها سيلينا غوميز للترويج لفلمها الجديد



أطلّت سيلينا غوميز Selena Gomez مؤخرًا في اطلالة أثارت من خلالها الجدل، اختارتها من دار جيفنشي Givenchy للترويج لفيلمها الجديد، حيث وجد البعض أنّ الاطلالة جميلة، والبعض الآخر رأى أنها غير موفقة، وكانت عبارة عن توب بياقة عالية باللون الزهري مع تنورة ماكسي باللون الأسود مصنوعة من قماش التفتا، وقد زينت اللوك بأقراط ماسية لافتة. وأنتِ ما رأيكِ بهذا اللوك؟



اطلالات مميزة اعتمدتها سيلينا غوميز Selena Gomez منذ بداية العام في مناسبات مختلفة، منها الكاجوال ومنها الرسمي، أرادت من خلالها استعادة رونقها في السنة الجديدة.

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