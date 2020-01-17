أفكار لتنسيق البليزر على طريقة الفاشينيستا العرب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - جاكيت البليزر مازال يُعتبر من القطع الأكثر رواجًا في الموضة، وهو يوحي كثيرًا بالأناقة والعصرية في آنٍ معًا، ومن الممكن تنسيقه للاطلالات الرسمية للدوام، أو للاطلالات الكاجوال اليومية، أو للاطلالات المسائية الأنيقة. وضمن مجموعات هذا الموسم شاهدنا الكثير من موديلات البليزر المتنوعة من ناحية قصاتها وألوانها، والأقمشة المصنوعة منها، مثل القصات المحددة الخصر أو القصات الـ oversize، وكذلك اللون الموحد أو نقشة الكارو التي كانت من الأبرز على البليزر، وقد رصدنا عددًا من الاطلالات للفاشينيستات العرب في هذه القطعة المميزة، شاهدي الصور التي اخترناها لكِ واستوحي أجمل الأفكار.

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تنسيق كاجوال في البليزر نسقته هلا العبدلله:

هلا العبدلله في تنسيق شبابي في البليزر الواسع



اعتمدت الفاشينيستا السعودية هلا العبدلله اطلالة كاجوال في البليزر الذي اختارته بقصة الـ oversize الواسعة باللون البيج الرمادي، ومن تحته اختارت توب باللون الأبيض وبنطلونًا مطاطيًّا أسود، ومع اللوك اعتمدت حذاءً رياضيًّا أبيض، وبعض المجوهرات الذهبية الناعمة.





اطلالة عصرية في الجينز والبليزر اعتمدته ديما الشيخلي:

ديما الشيخلي في تنسيق أنيق في البليزر والجينز





أما ديما الشيخلي فقد اختارت اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية، وقد نسقت فيها بليزر بصفّي أزرار باللون الأسود من بالمان Balmain، من تحته توب ياقة عالية ومعهما اعتمدت جينز بقصة أرجل واسعة باللون الأزرق، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون الفوشيا، أضافت من خلاله لمسات حيوية على الاطلالة وحقيبة كتف باللون الأسود.

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لوك أنيق في البليزر والبنطلون الأسود بأسلوب مرام زبيدة:

مرام زبيدة أنيقة في البليزر الرمادي





نسقت الفاشينيستا مرام زبيدة لوك أنيقًا مثاليًّا للعمل والدوام أو للمناسبات المسائية الرسمية، وقد اختارت فيه جاكيت بليزر باللون الرمادي محدد الخصر، ومن تحته اعتمدت توب ياقة عالية باللون الأسود، مع بنطلون مطاطي وجزمة عالية وصل طولها حد الركبة، وشنطة يد متوسطة الحجم من الجلد.





ناتالي فنج في لوك مميز في البليزر والتنورة:

إطلالة مميزة نسقتها ناتالي فنج في البليزر الأحمر





اطلالة رائعة اعتمدتها نتالي فنج في إحدى المناسبات من ديور Dior، وقد اختارت فيها بليزر باللون الأحمر محدد الخصر بحزام قماشي، مع تنورة ماكسي من التول باللون الأسود، واختارت مع اللوك حقيبة كلاتش مُطبّعة وحذاءً باللون البيج.





تنسيقات مميزة في البليزر الذي يُعتبر من القطع الأكثر رواجًا في الموضة هذا الموسم، اعتمدتها الفاشينيستات العربيات في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.

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