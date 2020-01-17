تنسيق السويت شيرت بطرق مختلفة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - تختار الكثير من الفتيات السويت شيرت في الشتاء ، فهي تناسب ملابس الجامعة وتناسب دعوات الأصدقاء، وكذلك أيام العمل التي لا تحتاج إلى الرسمية. ولعل السويت شيرت من أكثر الأزياء المنتشرة في هذا الموسم ، فهو يتميز بشكله العصري وسهولة تنسيقه وإرتدائه.



طريقة تنسيق السويت شيريت مع الملابس

تنسيق السويت شيرت مع المعطف



يمكن ارتداء السويت شيرت بالعديد من الطرق، فمثلا إن كنت ترغبين في التألق به مع أصدقائك بإمكانه ارتدائه مع شورت أو تنورة قصيرة وانتعلي حذاء رياضي أو حذاء ذو كعب عال.

تنسيق السويت شيرت مع بنطلون جينز



وإن كنت ترغبين في الظهور بلوك كاجوال ومتجدد، نسقيه مع بنطلون جينز واختاري معطف طويل كاروه لتبدي في أفضل صورة لك.

الجايكت الجينز من القطع التي يمكن تنسيقها مع السويت شيرت بكل جاذبية، فلا تتردي في تنسيقه إن كنت تبحثين عن إطلالة سهلة وعملية.

تنسيق السويت شيرت مع بنطلون رياضي



ما رأيك في تنسيق السويت شيرت مع التنورة البليسيه؟ ارتدي السويت شيرت سواء كان بلون واحد أو يحمل أكثر من لون مع التنورة ونسقي معها بوت قصير.

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