دليلك لشراء بليزر عصري هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - حين نتابع الموضة من عروض الأزياء أو حسابات انستغرام أو إطلالات النجمات، هناك قطعة لا تختفي على الإطلاق وهي البليزر، صحيح أنه منذ سنوات كان قطعة رسمية مقتصرة على العمل، لكن في السنوات الأخيرة تمكن أشهر المصممين من إعادة تقديم البليزر بنمط عصري، حتى أن الموسم الواحد أصبح يحتمل أكثر من نمط للبليزر.

إذا كنتِ بصدد دعم خزانتكِ بمجموعة من البليزرات المناسبة لموضة هذا الشتاء، فهناك خيارات عديدة ومتنوعة، كذلك يمكن تنسيقها بستايل كاجوال أو رسمي حسب بقية الملحقات. فيما يلي نستعرض أجمل صيحات البليزر من إطلالات المشاهير وموضة الشارع في أشهر المدن.

إقرإي أيضًا: طريقة تنسيق التنورة القصيرة المنفوشة في الشتاء



البليزر فضفاض ليحقق العصرية والراحة

البليزر فضفاض



أول ما قاعدة عند اختيار البليزر المناسب لموضة هذا العام، هو أن يكون بتصميم فضفاض، وهنا يجب أن نوضح أن البليزر الواسع لا يعني أن مقياسه لا يناسبك، بل على العكس تماماً، يجب أن تكون الأكتاف مناسبة وبقية القصة تلائم قوامكِ، فقط يجب أن يوفر البليزر بعض الراحة التي تسمح بالحركة.

إذا قررت اعتماد بليزر فضفاض اختاري القصة المناسبة حتى لا تبدين مُهلهلة، لاسيما صاحبات القوام الصغير، أو صاحبات الوزن الزائد، في الحالتين يجب تجربة أكثر من نمط للوصول إلى الشكل المناسب، لكن الخلاصة من هذا الحديث أن البليزر المُفصل والمحبوك لم يعد خيار مناسب لعام 2020.

إقرإي أيضًا: موضة الفساتين السوداء وطرق تنسيقها



الألوان الساطعة تميز تصاميم هذا العام

بليزر بالألوان الساطعة

بشكل عام موضة هذا الشتاء قدمت الألوان الساطعة كخيار يكسر كآبة الطقس البارد، وبالطبع ينطبق الأمر نفسه على البليزرات، لاسيما وأن الألوان الداكنة منها ربما تتسم بشيء من الرسمية.

إذا كنتِ بصدد اقتناء بليزر بلون يتصدر الموضة، ننصحكِ باللون البرتقالي، الذي اعتبره خبراء تنسيق الأزياء "الأسود الجديد". كذلك الأزرق الكلاسيكي، وهو لون العام، يأتي في المرتبة الثانية بعد البرتقالي كخيار عصري لهذا الشتاء.

إقرإي أيضًا: ملابس لامعة على طريقة الفاشينيستا هادية غالب

Advertisements

التارتان والتويد خامات فاخرة مناسبة للبليزر

بليزر بالألوان الساطعة

أقمشة مثل التارتان والتويد عادت لتتصدر الموضة هذا العام بفضل دور أزياء بارزة مثل شانيل chanel، يمكنكِ تنسيق هذا الستايل من البليزر بنمط عصري، سواء مع جينز بوت للكاحل، أو مع فستان قصير مع بوت برقبة عالية للركبة.

كذلك، عاد البليزر الجلد لكن بشكل محدود مقارنة بالمعاطف الجلدية الماكسي. أيضاً البليزرات المخمل هي أحد الصيحات الرائجة هذا الشتاء، خاصة بألوان شتوية مثل التوتي الداكن والأخضر الزمردي.

إقرإي أيضًا: موضة الفساتين السوداء وطرق تنسيقها