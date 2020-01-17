موديلات عبايات موضة 2020 تخفي عيوب الأرداف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - اختيار موديل العبايه المناسب لشكل الجسم، يمنحكِ الاطلالة التي لطالما تبحثين عنها، فليس فقط أناقة التصميم هي ما يجب أن تعتمدي عليها، ولكن اختيار القصة المناسبة للجسم كذلك.

واليوم سيكون حديثنا لصاحبات الأرداف الممتلئة، واللاتي يبحثن عن موديلات عبايات 2020 مميزة لاطلالتهنّ، تخفي عيوب الجسم.



العبايه المخططة بالألوان المحايدة الأساسية

العبايه المخططة بالألوان المحايدة الأساسية





بالبداية عليكِ التركيز أكثر على موديلات العبايات بالألون المحايدة الأساسية، كالأبيض والأسود، والتي تخفي عيوب الجسم. أما موديلات العبايات فهي من الصيحات الرائجة بموديلات عبايات 2020، فيمكنكِ تجربتها مع الدرجات الأساسية، كالعبايه المخططة بالأبيض والأسود من Aywa London، نسقيها مع الكعب العالي باللون الأسود، وشنطة متوسطة الحجم بالدرجة الأساسية نفسها من الأبيض أو الأسود.

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العبايه مع الحزام لصاحبات الخصر الصغير

العبايه مع الحزام لصاحبات الخصر الصغير





إذا كنتِ من صاحبات جسم الكمثرى، واللاتي يتمتعن بجسم صغير مع الأرداف الممتلئة، فالموديل الأنسب لكِ هو العبايه مع حزام الخصر، كهذا التصميم من sarabostani abaya، والمميز أيضًا بهذا الموديل، هو التصميم المنسدل مع كشكشة بسيطة تخفي مشكلة الأرداف، وتركز على الخصر الصغير، وبالتالي تجعلكِ تبدين أنحف.

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العبايه المعطف مع خامات سميكة

العبايه المعطف مع خامات سميكة



من الموديلات الأنيقة التي تناسبات صاحبات الأرداف الممتلئة، وبالوقت نفسه من التصميمات العصرية في 2020، هي العبايه المعطف، فموديل الياقة المطرزة أو العريضة التي نجدها بالعبايه المعطف، تبعد تركيز العين عن مشكلة الأرداف، وفي الشتاء سيناسبكِ اختيار الخامات السميكة التي تزيدكِ فخامة وتخفي أيّ عيوب بالجسم.

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العبايه مع النقوشات البسيطة

العبايه مع النقوشات البسيطة





العبايات المطرزة أو ذات النقوشات البسيطة، يمكنكِ اعتمادها ولكن بطريقة ذكية، بأن تختاري دائمًا العبايه مع النقوشات على الجزء العلوي، لكي تبعدي تركيز العيون على منطقة الأرداف، ولا بأس إن اعتمدتِ حزام الخصر للعبايه، مع الكعب العالي المدبب والشنطة متوسطة الحجم.



إليكِ موديلات عبايات تخفي عيوب الأرداف موضة 2020.

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