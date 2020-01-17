6 إكسسورات تجدد إطلالتكِ هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - عندما يشتد طقس الشتاء نكون بحاجة إلى ارتداء طبقات من الملابس، ويصبح غرض التدفئة أهم من الأناقة، هنا تبرز أهمية الملحقات أو الإكسسوارات، لأنها تكون القطع العصرية التي تمنح إطلالتكِ لمسة حيوية حتى لا تبدين مملة.

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هذا الموسم تعد الإكسسوارات هي القطع الأبرز، اهتم مصممي الأزياء بتقديم خيارات براقة وأنماط خاطفة للنظر لتقوم هي بمهمة الأنيق و العصري حتى مع طبقات الملابس الفضفاضة.

شاهدنا هذا الموسم أنماط الأحذية البراقة و المجوهرات كبيرة الحجم مثل الأقراط المتدلة وأيضاً الحقائب غير المألوفة مثل حقيبة الدلو أو المزينة بملمس جلد الحيوانات.

فيما يلي صيحات الإكسسوارت الأبرز هذا الشتاء.

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1-الأحذية المزينة بالكريستال

بالطبع لا نقصد أحذية البوت النهارية، لكن هذا الموسم برزت الأحذية المسائية المزينة بصفوف الكريستال أو بالريش، كذلك شاهدنا الساتان بديل للجلد ليمنح إطلالة الشتاء وميض نابض بالحياة.

يمكنكِ اقتناء زوج من الصنادل المزينة بالكريستال واعتماده مساءً مع إطلالة شتوية، أو اختيار زوج من الأحذية بمقدمة مدببة الـ pump مع شريط من الريش أو الكريستال أيضاً على طريقة النجمات على السجاد الأحمر.

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2- العقد الذهبي

من الصيحات التي تحدثنا عنها مراراً وتكراراً هي عقد الرقبة الذهبي المصمم من حلقات بارزة وواضحة، حيث برز هذا الستايل كبديل للسلاسل الرفيعة التي ظلت محتلة الموضة لسنوات.

حتى إذا كنتِ تعتمدين إطلالة شتوية مكونة من طبقات داكنة، فيمكن لعقد ذهبي أنيق يلف رقبتكِ أن يمنحكِ بريقاً وحيوية، لا سيما وأنه مناسب للإطلالات المساء والصباح على حد سواء.

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3- الحقائب بذراع قصير

موضة التسعينات حاضرة سواء على منصات العروض أو ضمن موضة الشارع، ومن القطع البارزة والمميزة لتلك الحقبة كانت الحقائب المزودة بذراع قصير لا يحمل في اليد بينما يعلق على الكتف لتصل الحقيبة بالكاد إلى تحت الصدر.

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4- الخواتم الضخمة

على عكس موضة العام الماضي وما سبقه، اختفت الخواتم الرفيعة التي كانت تعتمد بطريقة الأصابع الخمس، لتحل محلها الخواتم السميكة والبارزة، خاصة باللون الذهبي الذي لا يزال مسيطر على موضة المجوهرات.

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5- قبعات الدلو



لا غنى في الشتاء عن قبعة، وفي عام 2020 لا داعِ لاقتناء القبعة الصوف التقليدية، بينما يمكنكِ تجديد إطلالتكِ بقبعة الدلو التي ظهرت بأكثر من نمط، مثل الفرو الناعم، أو الصوف المصقل ليحقق التدفئة اللازمة وفي الوقت نفسه هي خيار عصري يجدد إطلالتكِ.

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6- أقراط الكريستال

لم تزين حبات الكريستال الأحذية فحسب، بينما ظهرت في مكانها الطبيعي،وهو أن تكون قطعة حُلي بارزة، مثل الأقراط الكبيرة التي تذكرنا بموضة الثمانينات.

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