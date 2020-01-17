مدونات موضة محجبات لا يتخلين عن موضة الجلد الأسود.. ما السر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - موضة الجلد من الصيحات المميزة والأساسية بموسم الشتاء بشكل عام، لكنها تتغير مع وجود ستايلات وصيحات مختلفة، كظهور البناطيل الجلد الواسعة في شتاء 2020 مثلًا، أو صيحة البدلة الكاملة الجلد لاطلالة مستوحاة من أجواء الأكشن، لتبقى موضة الجلد موجودة دائمًا على الساحة.

وهذا الموسم شاهدنا مدى تركيز مدونات الموضة المحجبات على موضة الجلد باللون الأسود، لاطلالة كلاسيكية بلمسة عملية وفخمة، اعتمدت كل مدونة منهنّ على أسلوبها المميز باختيار هذه الصيحة، وإليكِ تفاصيل أكثر...

اطلالة كاملة من الجلد مع القميص والتنورة الشراشيب من الفاشينيستا سهى

اطلالة كاملة من الجلد مع القميص والتنورة الشراشيب من الفاشينيستا سهى





اعتمدت الفاشينيستا سهى مات بأجدد اطلالتها، ستايل عصريًّا من موضة الجلد باللون الأسود، اختارت فيها قميص جلد، مع تنورة مميزة بالشراشيب المتدرجة عالية الخصر، مثالية للصبايا قصيرات القامة لتُبرز طولكِ، وأنيقة لطويلات القامة كالفاشينيستا سهى لتُبرز رشاقتكِ.

وهذا اللوك من الخيارات المميزة التي يمكنكِ فيها اعتماد اللون الأسود بهذه الصيحة، لاطلالة تجمع بين النمط العصري للفتاة الجريئة، مع لمسة أنثوية ناعمة.

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الفستان الجلد الأسود من دون أكمام على طريقة الفاشينيستا ظهيرة

الفستان الجلد الأسود من دون أكمام على طريقة الفاشينيستا ظهيرة





باطلالة مختلفة شاهدنا الفاشينيستا ظهيرة بفستان جلد أسود طويل من دون أكمام، نسقته بأسلوب محتشم يناسب المحجبات بارتداء توب صوف بألوان أساسية من الأبيض والأسود، مع بوت الساق الطويل القطيفة للمسة مخملية تناسب الفستان الأنثوي.

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القميص الجلد الأسود قطعتكِ الأنيقة هذا العام

القميص الجلد الأسود قطعتكِ الأنيقة هذا العام





إن لم تمتلكي تلك القطعة الأنيقة بعد للقميص الجلد الأسود، ننصحكِ باختيارها ليس فقط لأنها عصرية ودارجة، لكن يمكنكِ تنسيقها بأكثر من طريقة، كالفاشينيستا سالي عاشور، التي اعتمدت هذا القميص الجلد، مع بنطلون واسع عالي الخصر بحزام عريض، مناسب للنحيفات وطويلات القامة.

وأكملت اللوك بجزمة مخملية فيلفت، وهي اللمسة الأنثوية التي أضافتها للوك، وسوف تلاحظين أنّ غالبية الفاشينيستات عندما يعتمدن هذا اللوك من موضة الجلد الأسود، يضيفن دائمًا لمسة أنثوية أو مخملية لاطلالتهنّ من الاكسسوارات، كالأحذية الأنثوية الناعمة مثلًا.

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الجاكيت الجلد الطويل وتنسيق مختلف من ماريا عليا

الجاكيت الجلد الطويل وتنسيق مختلف من ماريا عليا





ماريا عليا واحدة من مدونات الموضة اللاتي يعتمدن على موضة الجلد بشكل كبير بموسم الشتاء، اخترنا لكِ منها هذا اللوك للجاكيت الجلد الطويل الذي نسقته مع التنورة القصيرة، وبوت الساق الطويل.

وجاءت هنا اللمسة الأنثوية هي حزام الخصر التي اعتمدتها ماريا عليا مع الجاكيت الطويل للمسة أكثر رشاقة.

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