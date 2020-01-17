الامارات | كيف تعرف أنك تعاني من حساسية القطط؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أنك تعاني من حساسية القطط؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية كاتارينا شورينجس بأن بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه القطط بسبب المواد المسببة لذلك الموجودة في لعاب القطط وخلايا جلدها.

وأوضحت الطبيبة أن أعراض حساسية القطط تتمثل في الحكة، واحمرار الجلد والطفح الجلدي، والسعال، والعطس، وسيلان الأنف، وحرقان العين، وزيادة إفرازات الدموع وضيق التنفس.

ونصحت هواة تربية القطط بضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج، والذي يتمثل في مضادات الهستامين ومراهم الكورتيزول، كما يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي.