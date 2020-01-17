تعرف على أبرز الأحداث الفلكية لأصحاب برج العقرب خلال هذا الأسبوع

تُعرف شخصية برج الجدي بأنّها شخصية قويّة غير متهاونة ولا تحب المزاح، كما ويتم التعامل مع أشخاص هذا البرج بكثير من الحذر والحيطة لتجنّب خسارته، وهو بنفس الوقت شخصيّة محبّة للجميع متواضعة تساعد الآخرين، وفي موضوع مجموعة من المعلومات التي ومن خلالها يتم التّعرُّف بصورة أكبر على شخصية برج الجدي، وأهم مميّزات تلك الشخصيّة وأكثر عيوبها.يمتاز برج الجدي بأنه شخصيّة قويّة، كما ويدافع عن مواقفه بقوّة وثبات، مع تقديره للمسؤوليّة، مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، يفضّل الأماكن الهادئة، وهو من الأبراج التي يمتاز أشخاصها بتخطيطهم الطويل الأمد مع السعي لتحقيق تلك الأهداف التي غالباً ما يصلون لتحقيقها وبشكل باهر جدّاً.

أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

يسيطر على الاجواء الفلكية احداث كثيرة بارزة بحيث يسجل الفلك يومي السبت والاحد انتقال القمر الى برج العقرب ويعني الكثير من الربح والانتصار بانتظار كل من مواليد السرطان العقرب والحوت كما يسجل يومي الاثنين والثلاثاء انتقال القمر الى القوس ويعني بعض التراجع والنزاعات والفوضى بانتظار كل من مواليد الجوزاء العذراء الاربعاء والخميس القمر في برج الجدي ننهي الاسبوع على انغام هوائية مع انتقال القمر الجديد الى برج الدلو الهوائي فتنعم بالارتياح والحماس كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو

اما تنقلات الكواكب ستكون على الشكل التالي الشمس في الجدي ومن ثم في الدلو عطارد في الدلو ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تنطلق وتفاوض بشأن بعض المكتسبات كما تسمح لهم بالتعاطي مع جهات فاعلة والتواصل بصورة عذبة وجذابة مع الاطراف المعنية لتحقيق الطموحات او لجذب الناس كما يسهل حركة التواصل والمواصلات والقضايا القانونية العالقة قد تباشر بعملية تدريب او تنشغل بشؤون مالية وتفتح امامك بعض الابواب التي لم تخطر ببالك هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو الحدث الابرز وجود كوكب الزهرة في الحوت الذي يقدم لمواليد السرطان العقرب والحوت تغيير ايجابي في حياتهم العاطفية فتكون فترة مهمة جدا على الصعيدين الشخصي والعاطفي وقد يحمل حبا مفاجئا او عشقا غير اعتيادي فتسمع كلام الاطراء التي تطرب له وتشعرك باستمرار جاذبيتك وسحرك كما يسطع نجمك وتزداد شعبيتك او تعقد صداقة مميزة وترى الحب من منظار آخر انها فترة مليئة بالمصالحات والتسويات والارتباط والافراح المريخ في القوس تحذيرات جدية صحية ومالية والانتباه من الحوادث لكل من مواليد الجوزاء العذراء والحوت المشتري زحل وبلوتون في الجدي يقدم الدعم الكلي لمواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي واورانوس في الثور

هابي برثداي تحياتي لكل مواليد ها الاسبوع من برج الجدي بانتظار مواليد ها الاسبوع سنة واعدة سنة النجاحات الكبرى والانجازات والمفاجآت في كل المجالات دون شك تحصل على مكافات عديدة على الصعيدين الاكاديمي والمهني طلية العام لكن سوف تحيطك تاثيرات متنوعة من كوكب المشتري بالاضافة الى وجود اورانوس في الثور اي الى بيت التواصل والرحلات وبالتالي ينصحك بالقيادة بحذر وبالتخطيط مسبقا لاية خطوة كي تتفادى الحوادث او المفاجآت الغير السارة لكن من جهة ثانية ان وجود المشتري في القوس الذي يحكم الشؤون العامة كالشهرة والنجاح والمكاسب والتطور تحصل على مكافآت ومكاسب عدة وستحصد نتائج مميزة .

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