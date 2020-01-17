أشهر طفل في عروض الأزياء ممنوع من دخول المدرسة بسبب شعره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الطفل فاروق جيمس، عارض الأزياء البالغ من العمر 8 سنوات، على منصات عدّة في نيويورك وفلورنسا، كما ظهر في إعلانات لعلامات تجاريّة مهمّة مثل “Guess”.

جيمس يعرف بشعره المجعّد الطويل وبعدد معجبيه في صفحته عبر “إنستجرام” فيتمّ إيقافه في الشارع لالتقاط الصور معه بشكلٍ متواصل.. لكنّه يواجه صعوبة للحفاظ على هويّته، أي شعره، إذ رفضت ثلاث مدارس استقباله ما لم يقص شعره.

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وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فقد تُجبر والدته على القول إن لابنها جنساً مزدوجاً “ذكر وأنثى” حتّى يتمكّن من الدخول إلى المدرسة والحفاظ على شعره الطويل.

الأم، بوني جرين، البالغة من العمر 41 عامًا، دشنت حملة ضدّ “التمييز” الذي يتعرّض له ابنها وجميع الأولاد الآخرين ذوي الشعر الطويل.. وتطالب من الحكومة منع المدارس من إجبار الصبيان على قص شعرهم، لأنّ ذلك يحدّ من حريّة الأطفال على رسم وتكوين شخصيّتهم.

الأم تأمل أيضا أن يشعر الأشخاص المتحولون جنسيًّا براحة أكبر للتعبير عن أنفسهم بالطريقة التي يرغبون بها.