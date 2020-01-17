عارضة أزياء تسرق 300 ألف دولار من جدّتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت إميلي إيفانز شرايبر، عارضة الأزياء السابقة ومصممة الأزياء، من سرقة حوالي 300 ألف دولار من جدّتها لكي تستمتع بحياة مرفهة.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فقد حُكم على إميلي البالغة من العمر 38 عاما، بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب سرقة المال من جدّتها، روزينا إيفانز، التي كانت تعاني من مرحلة متأخّرة من الخرف وتوفيت مؤخراً عن عمر 95 عاماً.

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يشار إلى أن إميلي لم تكن تملك في حسابها سوى 50 دولاراً أمريكياً قبل أن تتمكّن من السيطرة على حساب جدّتها وترسل الأموال لنفسها، واعترفت أنّها تنفق المال في أفخم المطاعم والفنادق في لوس أنجلوس.

والدة إميلي أبدت قلقها من كيفية إنفاق كل هذا المال، على الرغم من أنّها لا تعمل، فاتصلت بالبنك ووجدت أنّ أموال السيدة إيفان قد حُوّلت إلى حساب ابنتها.

يذكر أنّ إميلي تركت لجدّتها مبلغ 7 آلاف دولار أمريكي فقط لتغطية تكاليف الرعاية، كما أنّ الجدّة لم تكن على علم بما حدث.