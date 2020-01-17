زوجان يحتفلان بزفافهما تحت دخان بركان الفلبين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصر زوجان في الفلبين على إقامة مراسم حفل زفافهما بالقرب من ثوران بركان “تال” في موقف غريب منهما.

وانتشرت لقطات على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل العروسان تشينو وكات بالومار عهود الزواج في إقليم كافايت تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد الصادر عن البركان، أحد البراكين النشطة في العالم.

مصور حفل الزفاف راندولف إيفان، قال الأجواء كانت هادئة على نحو مدهش رغم سحب الدخان الكبيرة التي كانت ظاهرة بالفعل على نحو كبير في منطقة الحفل.

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إيفان حكى كيف بدأ البركان في إطلاق الدخان قبل ساعة أو ساعتين من بدء الزفاف، وقال إن الرماد بدأ يتساقط على الحفل عند نهاية المراسم.

السلطات في الفلبين كانت قد أجبرت أكثر من 24 ألف شخص على إخلاء منازلهم في الجزيرة البركانية التي يقع فيها بركان “تال” إلى الجنوب من وسط مانيلا وفي المنطقة المحيطة به مباشرة.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا باندهاش مع اللقطات المصورة للزوجين والحفل الذي أقيم في خيمة بيضاء مضاءة بأنوار جذابة تحت سحب الدخان وأضواء البرق.

ورغم الأجواء المثيرة للقلق، قال إيفان إن الزوجين لم يعيرا ذلك اهتماما وكانا في حالة من الهدوء ورباطة الجأش خلال المراسم بأكملها.