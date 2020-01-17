بعد وفاتها.. لماذا كانت نادية رفيق هي الأفضل للقيام بدور الأم؟

رغم أنها بدأت الحياة الفنية وهي في الـ8 فقط من عمرها، إلا أنها لم تشتهر سوى بأدوار الأم، فهي واحدة ممن يطلق عليهن "أمهات السينما المصرية"، إنها نادية رفيق، التي وافتها المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 85 عاما، حيث لم يكن اختيارها لدور الأم محض صدفة.

كانت تمثل في المسلسلات الإذاعية، وعندما بلغ عمرها 14 عاما، كانت تؤلف وتكتب المسلسلات للإذاعة، منذ كانت أهلية وحتى أصبحت رسمية، وقالت نادية رفيق، في أحد الحوارات الإعلامية القديمة لها، إنها كانت كذلك تختار الممثلين ومن يؤدون الأدوار المختلفة في المسلسل الذي تؤلفه.

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مع بدء بث التليفزيون، طلب منها "بابا شارو"، أن تكون واحدة من رائدات العمل فيه، ولكنها كانت متخوفة، وكبرت وتزوجت وأصبحت أما، فكان أول اختيار لها في التمثيل أن تكون الأم.

لفنانين في نفس عمرها وأكبر، كانت نادية رفيق، هي الأم خلال الأعمال المختلفة، أبرزها دورها في المسلسل الإذاعي "سمارة"، حينما كانت أما للفنان محسن سرحان.

وتقول "نادية" عن نفسها، إنها أم لكل ممثلين السينما المصرية، وهو ما أثار دهشتها في بداية عملها، إلا أن الجملة التي أثرت فيها وجعلت تقتنع وتكمل مشوار الأمومة هو ما قاله يوسف الحطاب رئيس الدراما، في ذلك الوقت عنها، "صوتك فيه حنية الأمومة".