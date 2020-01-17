بعد وفاتها.. تعرف على سبب اعتزال نادية رفيق

حتى عام 2011، كانت تظهر الفنانة القديرة نادية رفيق، خلال أعمال درامية في السينما والتلفزيون، إلا أنها قررت أن تنقطع عن الظهور، قبل أن تلقى ربها اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

سبب اعتزال نادية رفيق، والتي عرفت أيضا بأنها واحدة من أمهات السينما المصرية كشفه نجلها فاضل كردي، في تصريحات إعلامية سابقة له.

أذى نفسي وضيق كبير تعرضت له نادية رفيق بحسب نجلها، وذلك على خلفية عدة مواقف حدثت لها في مشاركتها الأخيرة في عدد من الأفلام، منها اختصار دورها وكتابة اسمها آخر التتر.

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وقال "فاضل"، إنه كان مقررا لها المشاركة في فيلم "الفرح"، وعرضوا عليها دور الأم، ولكنها انسحبت لتؤديه الفنانة كريمة مختار، وذلك بعد عدة مواقف لم تكن الأفضل في أعمالها الفنية.

فيلم "بوبوس"، لا تعترف به نادية رفيق في تاريخها الفني، فقد حذف منه كثير من مشاهدها، واختصر دورها الذي اتفقت عليه لتظهر في "شوت" واحد فقط، وكأنها كومبارس، ما أدخلها كذلك في حالة نفسية سيئة.

وتحدث فاضل عن غضبها عندما شاهدت فيلم "كباريه"، حيث مثلت دور الفنانة جومانا، وكتب اسمها آخر واحد في نهاية التتر.

وتحدث نجلها كذلك عن فيلم "إي يو سي"، والذي تعامل منتجوه خلاله مع أمه بنفس الطريقة، وحذفوا عددا كبيرا من مشاهدها.