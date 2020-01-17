من المطبخ الشعبي.. طريقة عمل التمرية البورسعيدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. "لايف ستايل الخليج 365" يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي ونستعرض طريقة عمل التمرية، التي يتميز بها سكان بورسعيد، وتتكون من جزأين لكل جزء مقادير وطريقة تحضير:

1- المقادير:

- 250 مل ماء

- 200 جرام دقيق سمولينا (البسبوسة)

- 2 ملعقة دقيق عادي

- 200 جرام سكر بودرة.

- طريقة التحضير:

- نضع الماء على النار ثم نسكب عليه السكر البودرة، وبعدها دقيق السمولينا، ثم ابدأي في التقليب حتى تتماسك.

- ضعي ملعقة من الدقيق الأبيض، وقلّبي حتى تتماسك، ثم أطفئ النار عليها.

- احضري صنية مدهونة بسمنة واسكبي عليها العجينة، ثم افرديها بكامل الصنية.

- ضعيها في الثلاجة لنصف ساعة.

- أخرجيها وابدأي في تقطيعها بالسكين بشكل طولي، وبعدها لقطع مربعة وضعيها في طبق.

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2- المقادير:

- 2 كوب دقيق أبيض.

- كوب مياه.

- ملح.

- طريقة التحضير:

- ضعي الدقيق في وعاء ثم الملح، وقلبيهما ثم ابدأي في سكب الماء رويدا رويدا، وابدأي في العجن حتى تصبح متماسكة كعجينة الفطير.

- قطعيها لثلاثة قطع على شكل "كور"، وادهنيها بالزيت ثم ضعيها في طبق مدهونا بالزيت.

- اتركيها لبعض دقائق ثم ابدأي في فرد القطعة الأولى كعجينة الفطير، واجعلي سمكها رقيقا للغاية.

- فطعيها بالسكين بشكل طولي وبعدها مربعات أكبر من عجينة السمولينا.

- ضعي كل قطعة من عجينة السمولينا فوق قطعة العجين ولفيها.

- ابدأي في وضعها في حلة بها زيت على النار حتى تتغير لونها للون الذهبي.

- أخرجيها من الزيت في طبق مع طبق السكر المطحون واستمتعي الطعم.