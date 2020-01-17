وردي وبيج وكاكي.. إليك ألوان السروال الجلد وطريقة تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتألق السروال الجلد هذا الشتاء بألوان فاتحة إلى جانب الأسود الكلاسيكي ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء.

ويتميز السروال الجلد هذا الموسم باللون الوردي، ويمكن تنسيقه مع الأحمر بلون الطماطم للحصول على إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة على غرار عارضة الأزياء العالمية كيم كاردشيان، بحسب مجلة إن ستايل الألمانية.

كما يكتسي السروال الجلد أيضا باللون البيج، الذي يتسم بطابع هاديء، ويمكن تنسيق السروال الجلد البيج مع قطع فوقية تكتسي بنفس الدرجة للحصول على إطلالة أنيقة.

وكحل وسط بين الأسود والألوان الفاتحة، يطل السروال الجلد باللون الكاكي أيضا، والذي يمكن تنسيقه مع درجات البيج والبني والأخضر.