غادة عادل بفستان جريء في أحدث ظهور لها

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خطفت الفنانة غادة عادل، الأنظار بعد ظهورها بفستان مكشوف، خلال حضورها حفل إطلاق أحد المنصات التي تعرض المسلسلات.
كان الفستان الذي ارتدته غادة عادل، خلال الحفل أسود "بروتال"، ولكنه تميز بفتحة كبيرة عند منطقة الصدر، كما أنه كان مكشوفا عند البطن.
وشاركت "غادة"، بعدد من الصور التذكارية مع الحضور، وسرحت شعرها بطريقة بسيطة، وظهرت بمكياج بسيط كذلك.
وكانت الفنانة غادة عادل، قد أعلنت العام الماضي انفصالها عن زوجها، وتنشغل حاليا في تصوير مشاهدها في الفيلم الكوميدي "الخطة العامية"، الذي تقوم ببطولته بجانب مجموعة من النجوم.
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