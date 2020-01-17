"الطفلة المعجزة".. قضت 18 يوما تحت جليد الهيمالايا وخرجت بكسر في الساق

بعد 18 يوما قضتها طفلة وصفتها وسائل الإعلام العالمية بالمعجزة، كونها ظلت على قيد الحياة وسط الجليد القارص، عقب الانهيار الثلجي الكبير الذي وقع في منطقة وادي نيلوم بباكستان، في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها مع الهند.
وعثرت السلطات على طلفة تبلغ من العمر 12 عاما على قيد الحياة، بعد أن دفنت في الثلوج عقب انهيار جليدي ضخم، ما أدى إلى مقتل شقيقها وشقيقتها، مع سكان آخرين في بنايتها، الا أن الطفلة "سامينا بيبي" بقيت على قيد الحياة، تحت أكوام ضخمة من الجليد.
وكانت الطفلة "سامينا" واحدة من المحظوظين الذين نجوا من الموت بأعجوبة، حيث قالت في تصريحات لوكالة "رويترز": "اعتقدت أنني سأموت هناك، كنت أصرخ طلبا للمساعدة وأنا مستلقية".
وأوضحت أنها لم تكن تستطيع النوم بسبب الألم الرهيب الناجم عن كسر في ساقها، في حين كان فمها ينزف دما.
وبالنسبة إلى والدة سامينا، شاهناز بيبي، فلم يكن إنقاذ ابنتها مجرد معجزة، حيث كان شعورها لا يوصف بعد أن فقدت هي وشقيقها أحمد، الأمل في العثور على أي ناج من أسرتها، إثر معرفتها بوفاة ابنها وابنتها.
وأردفت الأم، وهي تستذكر ما حدث بمرارة بعد أن هدم منزلهم المكون من 3 طوابق والذي مات ما لا يقل عن 18 شخصًا من قاطنيه: "الأمر حدث في غمضة عين بينما كان نجتمع حول المدفأة.. لم نسمع أي شيء قبل حدوث الكارثة".
يذكر أن تلك الانهيارات أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، فما لا يزال البحث مستمرا عن مزيد من الجثث، وفقا لمسؤولين باكستانيين.
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