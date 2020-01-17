فيديو.. آخر عيد ميلاد احتفلت به ماجدة الصباحي قبل وفاتها

شهد شهر مايو 2018، آخر احتفال للفنانة ماجدة بعيد ميلادها، قبل وفاتها، فقد نشرت صفحة الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو من الاحتفال على موقع "يوتيوب".
وارتدت ماجدة الصباحي، في عيد ميلادها الـ87، قميصا من الأسود في أبيض، وعليه بليزر كلاسيك من الأصفر، وشاركها الاحتفال وائل الإبراشي، وابنتها غادة نافع.
وزين الاحتفال تورتة كبيرة من الشوكولاتة عليها صورتها، مع خلفية من عدد من الأغاني.
وفاة ماجدة الصباحي
وكانت الفنانة ماجدة الصباحي، قد وافتها المنية أمس، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد وعكة صحية ألمت بها بحسب ما أعلنت ابنتها غادة نافع، وتشيع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود.
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