دراسة: سيدة من كل 6 تعاني من أعراض ما بعد الصدمة عقب الإجهاض

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن واحدة من كل ست سيدات تواجه حالة إجهاض مبكرة، تعاني من أعراض توتر ما بعد الصدمة.

وقال الباحثون واضعو الدراسة، إن النساء تحتجن لرعاية خاصة وحساسة بعد التعرض للإجهاض أو حالة حمل خارج الرحم.

وفى الدراسة التي أجرتها الكلية الملكية في لندن ومعهد (كي.يو.لوفين) في بلجيكا، بمشاركة 650 سيدة، أظهرت نسبة 29% أعراض توتر ما بعد الصدمة بعد شهر من فقدان الجنين، وتراجعت النسبة إلى 18% بعد تسعة أشهر.

وتعرضت الأغلبية الخاضعة للدراسة، لإجهاض مبكر قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل، بينما مرت البقية بحالة حمل خارج الرحم.