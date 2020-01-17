هل يجوز إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم.. "الإفتاء" تجيب

تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك. Advertisements وقالت دار الإفتاء المصرية: "المختار للفتوى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة".

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