تصاميم "بربري" قبل خريف 2020 من وحي الأرشيف وتراث المؤسس البريطاني

لطالما كان مصدر الإلهام للمصمم ريكاردو تيسكي منذ توليه الإدارة الإبداعية لدار لبربري، هو مؤسس المنزل البريطاني توماس بربري، ولما قبل خريف 2020، عاد إلى أرشيف العلامة البريطانية لإعادة ابتكار القطع الكلاسيكية أو إضافة شعار "TB" الجديد في كل مكان من أنماط الحقائب الجديدة إلى سترات البافر والبدلات الرياضية ذات القطعة الواحدة.

وكانت رحلاته المتكررة إلى أرشيف العلامة التجارية واضحة في الصور الظلية الإنجليزية الكلاسيكية المنتشرة في المجموعة مثل سترة الصيد المبطنة التي بدت أكثر أناقة بخصر ضيق في ظلال الباستيل، أما قمصان الركبي فغير تصميمها رأسًا على عقب وحولها إلى فستان، والبدلة الأنيقة بطبعة الـ"houndstooth" المكونة من ثلاث قطع فتم تنسيقها مع حزام جلدي مكتنز لإضافة لمسة من الجرأة على الزي.

وبطبيعة الحال، قام تيسكي باستخدام شعار بربري الجديد في مختلف القطع مثل معطف الترانش الذي تم تحديثه بإضافة أكمام منتفخة، أما معطف البافر فأتى بكابة اسم العلامة على شكل الغرافيتي في لون البرتقالي الغامق.

أقرأ أيضًا:

سترات ملفتة وعصرية من دار بربري لإطلالة ساحرة مناسبة للكاجوال هذا الشتاء

كما شملت المجموعة بعض القطع المسائية الأنيقة بدءا من التنانير الحريرية المطوية والمزينة بطبعات أرشيفية إلى البدلات الجلدية الأنيقة والكابات.

Advertisements

لكن كان هناك جانب مختلف في التشكيلة التي كانت أولت القليل من الأهمية لكلاسيكيات الخزانة وركزت أكثر على قطع الأزياء الإنستغرامية أمثال: بنطلون نحيف للغاية مزين ببلورات الكريستال الكبيرة وريش على الحواف، فستان مشدود منمق بطبيعة سلاسل، بنطلون قصير من الجلد منسق مع كروب توب بنمط الكورسيه والذي بدا كتصميم مخصص لكيم كارداشيان.

وتم تطبيق الأسلوب ذاته على ملابس الرجال؛ إذ تم خلط الخياطة الذكية مع بعض السترات المنتفخة بظلال قوس قزح مزينة بالكامل بشعار "TB"، وشورتات التزلج الفضفاضة والبدلات الرياضية من النيوبرين بطبعة الكاموفلاج.

ويتماشى محتوى هذه المجموعة مع فكرة "تصميم شيء للجميع" التي طرحها تيسكي منذ مجموعته الأولى للعلامة التجارية، لكن مثل هذه التناقضات الواسعة في الأنماط والجماليات يمكن أن تؤثر على هوية العلامة التجارية أو تمنع العملاء من الاتصال بالعلامة التجارية وما تمثله لهم على المستوى العاطفي.

قد يهمك أيضا

:أبرز صيحات حقائب اليد لربيع وصيف ٢٠٢٠

"أكني" السويدية و"مالبيري" البريطانية تطرحان تشكيلةً من حقائب اليد الجلدية