للأمهات.. الوصفات المنزلية لعلاج التهابات الحفاضات غير فعالة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على ضرورة تغيير الحفاضة الممتلئة بسرعة، حتى أثناء الليل، وذلك لتجنب إصابة الطفل الرضيع بما يعرف "بالتهاب الحفاضات"، الذي تتمثل أعراضه في تهيج البشرة واحمرارها مع ظهور البثور والجروح بها.
وأضافت الرابطة، أن الوصفات المنزلية، مثل زيت الزيتون وعسل النحل ولبن الأم، لم تثبت فعاليتها في علاج التهاب الحفاضات، مشيرة إلى أنه يمكن علاج الالتهاب بواسطة الكريمات المطهرة مثل الكريمات المحتوية على أكسيد الزنك.
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