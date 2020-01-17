عندك حساسية من القطط.. إليك الأعراض والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعاني بعض الأشخاص، الذين يربون القطط في المنزل، من حساسية تجاهها بسبب المواد المسببة للحساسية الموجودة في لعابها وخلايا جلدها.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، كاتارينا، أن أعراض حساسية القطط تتمثل في الحكة واحمرار الجلد والطفح الجلدي والسعال والعطس، وسيلان الأنف وحرقان العين وزيادة إفرازات الدموع وضيق التنفس.

لذا يتعين على هواة تربية القطط استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج، والذي يتمثل في مضادات الهستامين ومراهم الكورتيزول، كما يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي.