فنان يحول بناطيل الجينز إلى أعمال فنية رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - ابتكر فنان بريطاني وسيلة ذكية للتخلص من سراويل الجينز القديمة، عبر تحويلها إلى أعمال فنية مدهشة.

وحفر الفنان المولود في هولندا إيان بيري، المعروف أيضًا باسم دينيمو، اسمه بين أشهر الفنانين، بعد أن بدأ طريقته الفريدة في إنشاء لوحاته الفنية، حسب ما جاء في موقع" 24 الإماراتي".

وبدأ بيري هذه الفكرة عن طريق الصدفة، عندما طلبت منه والدته تنظيف وترتيب غرفته، فعثر فيها على كمية كبيرة من سراويل الجينز القديمة، ولاحظ تنوع الألوان والظلال فيها، وبدلاً من التخلص منها، قرر تحويلها إلى اتجاه جديد في الفن.

وترك بيري عمله بدوام كامل في مجال الإعلانات لتركيز كل اهتمامه على الفن، وكانت خطوة محفوفة بالمخاطر، لكن مقامرته أثمرت، وكانت أعماله الفنية من الجينز حاضرة بقوة في معارض البيع في السويد والولايات المتحدة، وتم بيع قطعه الفنية في جميع أنحاء العالم.

ويستخدم بيري الجينز القديم ومقص وبعض الغراء لإنشاء جميع أعماله الفنية، و بعد 12 عاماً من العمل مع الجينز، تمكن الفنان الإنجليزي من ملء 7 خزائن بأزواج من سراويل الجينز القديمة، لذلك يمكن القول إن لديه الكثير من المواد الأولية لأعماله المستقبلية، بحسب موقع أوديتي سنترال.