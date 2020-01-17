يعتبر القرنبيط من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرون، وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهى، وتتفنن ربات المنازل في طرق إعداده بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة على طريقة الشيف سالي فؤاد. مقادير عمل القرنبيط باللحمة المفرومة قرنبيط. 250 جرام لحمة مفرومة. بصلة مبشورة. 3 أكواب عصير طماطم ملح. فلفل أسود. ملعقة صغيرة كمون. Advertisements ملعقة كبيرة بهارات لحمة. ملعقة كبيرة زيت. بقدونس مفروم. كوب جبنة موتزاريلا. طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة - اسلقي القرنبيط نصف سلقة في ماء مغلي ورشة من الكمون والملح. - اتركيها قليلًا ثم أضيفي عصير الطماطم وقلبيها واتركيها لتتسبك جيدًا. - ادهني بايركس بالزيت ثم أضيفي القرنبيط المسلوق ثم أضيفي عليه العصاج وأدخليه الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج. - أضيفي الجبنة الموتزاريلا قبل إخراجه من الفرن واتركيها حتى تذوب ثم قدميه ساخنا وزينيه بالبقدونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل القرنبيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.