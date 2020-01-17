أماني في دعوى خلع: حماتي بتحطلى فيران داخل الشقة عشان أطفش منها

"استحالة العشرة الزوجية"، جملة مقترنة بالعديد من قضايا الخُلع التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف.

أقامت "أماني.غ" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالانفصال عن زوجها بعد أن بغضت الحياة الزوجي معه، وحملت الدعوى رقم 2341 لسنة 2019، وما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن" إنها تزوجت منذ عام ونصف ومنذ تواجدها بمنزل الزوجية وحماتها تعمل على عدم شعورها بالراحة، حيث كانت تضع لها المنوم في الطعام والشراب وتجعلها تنام معظم الوقت، حتى يمل منها زوجها ويطلقها، وعندما اكتشفت الزوجة ذلك، وتجنبت تناول الطعام والمشروبات بشقة حماتها، قامت الحماة بإيجاد وسيلة أخرى للتخلص من الزوجة وإبقائها بعيدة عن المنزل وزوجها.

تتابع الزوجة حديثها بأن حماتها قامت بجلب فئران ووضعتها لها بشقتها لأنها تعلم مدى خوف الزوجة من الفئران، وبدأت الحماة تفعل نفس الشيء كل يوم حتى تركت الزوجة المنزل، ثم ذهب زوجها وقام بإعادتها إلى شقتها، وكررت الحماة نفس الشيء معها، وعندما أخبرت زوجها بأنها لم تستطع العيش بتلك الشقة، اتهمها بالإهمال والتقصير وأنها تريد الذهاب إلى منزل عائلتها لكي تتمكن من النوم طيلة اليوم، ولا تفعل شيئا، وأخبرها بأنها إذا خرجت من المنزل لن تعود إليه مجددا، وبالفعل نفذ الزوج تهديده لها وتركها بمنزل عائلتها 9 أشهر دون أن يسأل عنها ولا يعرف عنها أي شيء، وخضعت الزوجة لإجراء عملية جراحية خلال تلك الفترة ولم يقم زوجها بالسؤال عنها، لذلك أقامت الزوجة دعوى الخلع ضد زوجها، وتنتظر الفصل فيها.