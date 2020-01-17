فوائد المشي

ممارسة التمرينات الرياضية عن طريق المشي أمر سهل للغاية لا يحتاج سوى لحذاء رياضي ووقت للمارسة تلك الرياضة البسيطة، والتي تعزز صحتك بعدة طرق، حيث إن للمشي العديد من الفوائد الصحية يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "هيث لاين".

يقلل مؤشر كتلة الجسم السفلى (BMI)

أكدت دراسة أجرتها جامعة وارويك في كوفنتري بإنجلترا، والتي نُشرت عام 2017 في المجلة الدولية للسمنة، أن أولئك الذين يمشون أكثر ويجلسون أقل لديهم مؤشر منخفض لكتلة الجسم، وهو أحد مؤشرات السمنة.

بحسب الدراسة يميل أولئك الذين اتخذوا 15000 خطوة أو أكثر يوميًا إلى الحصول على مؤشر كتلة الجسم في المعدل الطبيعي والصحي.

يخفض ضغط الدم والكوليسترول

وجدت دراسة نشرت في National Walkers ’Health أن المشي المنتظم يقلل بنسبة 7% من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.

يخفض السكر في الدم (الجلوكوز)

تعد مستويات الجلوكوز في الدم المرتفعة عامل خطر للإصابة بمرض السكري، وقد وجدت دراسة صحة المشاة الوطنية أيضًا أن نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني تقل بنسبة 12% مع المشي.

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يحسن الذاكرة والوظائف المعرفية

وجدت تجربة سريرية لكبار السن في اليابان نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الشيخوخة في عام 2015 أنه بعد 12 أسبوعًا من ممارسة المشي، تحسن لدى الرجال والنساء عن طريق مجموعة تمارين المشي اليومية في الذاكرة والوظائف التنفيذية، مقارنة مع مواصلة مع الروتين اليومي المعتاد.

ووجدت دراسة شملت 299 شخصًا بالغًا، نُشرت في مجلة Neurology في عام 2010، أن المشي يرتبط بحجم أكبر من المادة الرمادية في المخ، وهو مقياس لصحة الدماغ.

انخفاض التوتر وتحسين المزاج

على غرار الأنواع الأخرى من التمارين الرياضية، فإن المشي خصوصًا في الطبيعة يحفز إنتاج الناقلات العصبية في الدماغ (مثل الإندورفين) التي تساعد على تحسين حالتك العقلية.

حياة أطول

في مراجعة للدراسات المنشورة في عام 2014 في المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني، وجد الباحثون أن المشي لمدة 3 ساعات تقريبًا في الأسبوع كان مرتبطًا بنخفاض بنسبة 11% من خطر الوفاة المبكرة مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا أي نشاط يذكر أو لم ينشطوا على الإطلاق.