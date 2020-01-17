طريقة عمل تورتة الفانيليا والشوكولاتة

التورتة رغم أنها تأخذ وقتا طويلا في التحضير إلا أنها تتميز بمذاق مختلف عن الكيك وباقي الحلويات الغربية، استمتعي بصنع تورتة من الفانيليا والشوكولاتة بحسب الخطوات التالية. المقادير كيكة أسفنجية فانيليا. كيكة أسفنجية شوكولاتة. كريم شانتيه فانيليا. كريم شانتيه شوكولاتة. مربى. لبن. Advertisements للتزيين شوكولاتة مجروشة. كريز حلويات. طريقة التحضير يقطع الكيك حلقات. تسقى طبقات الكيك باللبن وتحشى بالمربى. تغطى بالكريم شانتيه. تزين جوانب التورتة بالشوكولاتة المبشورة. يشكل من خليط كريم شانتيه شوكولاتة وفانيليا وردات لتزيين التورتة. يزين وجه التورتة بكريز الحلويات والشوكولاتة المبشورة ويقدم.

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