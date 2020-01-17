منهن ماجدة الصباحي.. تعرف على فنانات الزمن الجميل من مواليد طنطا

رحلت عن عالمنا أمس، الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر ناهز 88 عاما، وولدت "الصباحي" عام 1931 في مدينة طنطا، إلا أنها لم تكن من نجمات الجيل القديم التي تنتمي لمحافظة الغربية، وتستعرضهن "هُن" في التقرير التالي.

زهرة العلا

بعد حصول الفنانة زهرة العلا على دبلوم من معهد الفنون المسرحية انتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومن ثم إلى القاهرة، حيث تتلمذت على يد الفنان يوسف وهبي.

نعيمة عاكف

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وولدت نعيمة عاكف في أكتوبر 1929 بمدينة طنطا، حيث كان سيرك والدها يقدم عروضه خلال ليالي الاحتفال بمولد السيد البدوي وخرجت نعيمة إلى النور لتجد نفسها بين الوحوش والحيوانات والألعاب البهلوانية مثل أبيها وأمها وسائر أفراد أسرتها، ولما بلغت سن العاشرة تزوج والدها من أخرى غير والدتها التي اضطرت إلى ترك السيرك مع أولادها لتستقر في شقة متواضعة بشارع محمد علي.

أمينة رزق

ولدت "رزق" في مدينة طنطا وبدأت دراستها في "مدرسة ضياء الشرق" عام 1916 ثم انتقلت مع والدتها للعيش في القاهرة مع خالتها الفنانة أمينة محمد إثر وفاة والدها وكان عمرها ثماني سنوات.

وتراجعت أسرة الفنانة ماجدة الصباحي عن تشييع جثمان الراحلة من مسجد الحصري، وقررت خروج الجنازة غدا الجمعة من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة مباشرة، وذلك ليكون قريبا من أغلب جمهورها ومحبيها وليستطيع الجميع المشاركة في وداعها الأخير.