بعد فيديو سقوط الفستان وانكشاف صدرها.. “شاهد” فيفي عبده تثير الجدل مجددا بإطلالة ساخنة وبنطال ممزق

عادت الراقصة المصرية فيفي عبده لإثارة الجدل من جديد بإطلالتها الساخنة، ونشرت فيديو ظهرت فيها بملابس مثيرة ما عرضها لهجوم عنيف خاصة أن هذه الملابس لا تناسب سنها.

وهاجم النشطاء الراقصة بسبب سنها الذي قارب الـ 70 عاما وترتدي هذه الملابس، حيث أردت بنطال جينز ممزق وقميص اسود وتسريحة شعر جديدة، وطلبت رأي جمهورها قائلة: “عايزة اقول لكم عاملة نيو لوك زاي ايام الرقص اذا عجبكم قولولي انه حلو ما عجبكم قولولي علشان اغيره”.

على جانب اخر، كشفت فيفي عبده عن واقعة غريبة حدثت معها خلال إحيائها حفل في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة:”لما رحت امريكا امّنو علي رجلي” وأشارت إلي أنها فوجئت بعناصر الحراسات الخاصة “بودي جارد” يلتفون حولها، بشكل أعاق حركتها حينها، ومنعها من السير بشكل طبيعي، حيث إن شركة التأمين تخوفت من تعرضها للأذي، الأمر الذي يعرضها لتحمل مبالغ ضخمة.

يشار إلى أنه قبل أيام تعرضت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، إلى موقف محرج للغاية، بعد سقوط فستانها من منطقة الصدر وانكشاف صدرها بشكل فاضح أمام الجمهور خلال أدائها رقصة في حفل خاص على أغنية شعبية.

وعلى الرغم من الموقف إلا أن فيفي عبده نشرت الفيديو عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، والذي يظهر تكرار الواقعة خلال رقصها حيث ينزلق الفستان من عند منطقة الصدر، إلا أنها تداركت الأمر بشكل طريف.

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وأثار الفيديو جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها البعض باحترام عمرها حيث أنها تبلغ 66 عامًا، وأن تتوقف عن الرقص وتغطية جسدها، بينما شجعها البعض على الاستمرار.

ومنذ يومين أثارت فيفي أيضا جدلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام»، بعد نشرها نعي للسطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان، حيث قامت بعد هذا المنشور بدقائق صغيرة بتداول مقطع فيديو رقص لها.

وفي البداية نعت فيفي قابوس، وذلك خلال حسابها الشخصي على «إنستجرام»، حيث نشرت صورة للسطان الراحل قابوس قائلة: «البقاء لله عزائي للشعب العماني».

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وبعدها بدقائق تداولت الراقصة، مقطع فيديو لها، وهي ترقص على أغنية «أنا حرة ما حبش ضرة»، وتلقت فيفي، بعض التعليقات السلبية من متابعينها، وذلك بسبب الفيديو الراقص.

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