ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها الـ40 وسط أصدقائها وأقاربها

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ40، بين أصدقائها وأقاربها، حيث نشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها. وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة ياسمين عبد العزيز، من فنانين وغيرهم، مع الصورة، حيث انهالت عليها تعليقاتهم متمنين لها طول العمر والحياة السعيدة. Advertisements كما نشرت الفنانة فيديو عبر خاصية الـ"استوري" خلال استعدادها لعيد الميلاد. وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، والذى يعد ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.

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